Экономика

18:51 15.11.2018

АМКУ поддержал недропользователей в споре с Госгеонедра после отказов выдать лицензий в зоне ООС

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АМКУ поддержал недропользователей в споре с Госгеонедра после отказов выдать лицензий в зоне ООС

Антимонопольный комитет Украины АМКУ) 8 ноября признал нарушением законодательства о защите экономической конкуренции бездействие Государственной службы геологи и недр (Госгеонедра), которая длительное время отказывала недропользователям в получении спецразрешений на добычу подземных технических вод в зоне ООС (АТО), так как последние не могли предоставить согласование облсоветов.

Как уточнила Государственный уполномоченный АМКУ Агия Загребельская на своей странице в соцсети Facebook, дело расследовалось по заявлению ООО "Клариант Украина", выпускающего катализаторы для химпромышленности, для чего используются добытые подземные воды.

Предыдущая лицензия ООО на добычу закончилась в 2014 году. С целью получения новой компания в период с 2014 по 2016 гг. шесть раз обращалась в Госгеонедр.

"Госгеонедр постоянно отказывало обществу в выдаче спецразрешения из-за отсутствия согласования с Луганским облсоветом, который 30 апреля 2014 года прекратил свою деятельность в связи с началом проведения АТО, а также, несмотря на наличие у общества соответствующего согласования от Луганской облгосадминистрации", – написала госуполномоченный.

А.Загребельская уточнила, что вплоть до получения новой лицензии (в мае 2016 года) во избежание остановки производства ООО не отказывалось от добычи технических вод, в результате чего размер нанесенных государству убытков составил 2,028 млн грн.

В ходе расследования АМКУ пришел к выводу, что с подобными ситуациями сталкивались также и предприятие "Рубежноетеплокоммунэнерго", ООО "Свативська олия", ОДО "Лисичанский желатиновый завод".

В начале 2017 года комитет предоставил рекомендации Госгеонедрам предусмотреть временный дополнительный порядок получения субъектами хоздеятельности, которые находятся в зоне ООС, спецразрешений на пользование недрами в условиях прекращения деятельности органов, которые должны быть задействованы в согласовании выдачи разрешения. Указанные рекомендации не были выполнены, что, в том числе, стало поводом для принятия такого решения.

"Такие действия Госгеонедр привели к затягиванию выдачи специальных разрешений на пользование недрами предприятиями, которые обращались за лицензиями на добычу технических вод, в частности, в Луганской области, а также понесенных ими финансовыми убытками и временными затратами", – отмечает АМКУ.

Теги: #оос #госгеонедр #амку
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