Экономика

16:41 15.11.2018

Мининфраструктуры выступает за передачу Николаевского желдорвокзала в концессию

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Мининфраструктуры выступает за передачу Николаевского желдорвокзала в концессию

Министерство инфраструктуры Украины по результатам переговоров с "Укрзализныця" определило железнодорожный вокзал Николаева возможным объектом концессии в формате государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба министерства.

"Нам нужно объединить усилия и решить, каким образом будет эта концессия: или с местными органами власти, или мы ищем частного партнера. Если ищем частного партнера, то каким образом это будет и какие сроки, сроки и видение этого комплекса", - цитируется в сообщении министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Министр также отметил, что после завершения электрификации железной дороги в Николаев путешествия в этом направлении станут более быстрыми и дешевыми.

В то же время он отметил неудовлетворительное состояние вокзального комплекса.

"Это позорно, когда перед приездом министра делают какие-то панические ремонты, ломают туалеты, а директор вокзала "увольняется", уходит на больничный и прочее, чтобы не видеть результаты своей "работы" за год", - подчеркнул В.Омелян.

В то же время министр отметил значительный инфраструктурный потенциал Николаевской области и заявил о необходимости запуска в работу Николаевского аэропорта, а также о необходимости восстановления судостроительного производства в отрасли.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в марте 2019г планирует начать электрификацию направления Долинская - Николаев – Колосовка и завершить ее в течение двух лет.

Теги: #омелян #николаев #мининфраструктуры
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