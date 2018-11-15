Экономика

11:51 15.11.2018

Кабмин утвердил на 2018г еще 55 инвестпроектов регионального развития на 186 млн грн

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Кабмин утвердил на 2018г еще 55 инвестпроектов регионального развития на 186 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил перечень из еще 55 инвестиционных программ и проектов регионального развития на общую сумму более 186 млн грн, которые будут финансироваться за счет Государственного фонда регионального развития (ГФРР) в 2018 году.

"Эти средства ГФРР будут направлены на строительство в регионах детсадов, школ, медицинских учреждений, развитие спортивной инфраструктуры, восстановление мостовой и дорожной инфраструктуры, объектов водоснабжения и водоотведения, проведение термомодернизации и др. Подавляющее большинство проектов будет завершено в 2018 году", - цитируется в сообщении пресс-службы в четверг вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

В частности, за счет ГФРР в регионах будет реализовано 14 объектов образования, 4 объекта здравоохранения и социальной защиты населения, 19 объектов спорта, 4 объекта дорожно-транспортной инфраструктуры, 3 объекты культуры, и др.

В распоряжение о финансировании за счет ДФРР включено проекты, которые были предоставлены на рассмотрение Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областными и Киевской городской администрациями.

Как сообщалось, общий объем финансирования ГФРР на 2018 год составляет 6 млрд грн.

Теги: #инвестпроекты #кабмин
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