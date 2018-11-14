Подъем цен на газ в США достигал 20% в среду, топливо торгуется на максимуме с 2014 г

Стоимость фьючерсных контрактов на природный газ в США в ходе торгов в среду поднималась на 20% и достигала максимума с февраля 2014 года на опасениях нехватки этого топлива в грядущий зимний период.

Декабрьский контракт в Нью-Йорке поднимался до $4,929 за 1 млн британских термальных единиц (BTU), однако затем опустился до $4,512 за 1 млн BTU. Цена превысила отметку в $4 за 1 млн BTU накануне.

Объем торгов превышает средний показатель за последние 100 сессий в семь раз.

Как сообщалось, Штаты начали отопительный сезон с минимальными резервами природного газа с 2003 года - 3,208 трлн куб. футов на 2 ноября, на 16% ниже среднего уровня для этого времени года за последние пять лет.

Аналитики отмечают, что на рынке нефти складывается прямо противоположная ситуация - запасы топлива в стране растут, а цены на эталонную марку WTI накануне рухнули на 7%.