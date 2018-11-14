Экономика

14:57 14.11.2018

В Харькове отключают от отопления жилые дома и объекты соцсферы для ремонта теплосетей

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В Харькове отключают от отопления жилые дома и объекты соцсферы для ремонта теплосетей

 В Харькове из-за ремонтных работ по устранению дефекта на тепловых магистралях отключают отопление и горячую воду в жилых домах и объектах социальной сферы.

Как сообщается на официальном сайте КП "Харьковские тепловые сети", в среду в Шевченковском районе города без тепла и горячей воды остались 59 жилых домов, три школы, одно детское учреждение и одно лечебное учреждение. Это связано с выведением в ремонт участок тепломагистрали ТМ-45 для устранения дефекта по ул. Есенина, 2. Ремонтные работы планируется закончить до 21:00 среды.

В четверг с 8:00 до 20:00 будут отключено тепло в 73 жилых домах и одной школе в Немышлянском районе города. Кроме того, горячую воду отключат в 21 жилом доме и школе. Это связано с выведением в ремонт участка тепломагистрали ТМ-96 для устранения дефекта по ул.Пожарского, 10/2.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, со среды начал работать многоканальный номер для приема обращений граждан по вопросам отсутствия теплоснабжения в жилых домах города.

"Оставить заявку можно по номеру КП "Харьковские тепловые сети": 725-50-00. Как сообщили на предприятии, запуск "горячей линии" позволит оперативно принимать заявки от харьковчан, и, соответственно, даст возможность быстрее решать проблемы, связанные с отсутствием теплоснабжения в жилых домах", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Теги: #теплосети #харьков
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