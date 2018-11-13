Экономика

18:35 13.11.2018

Выбросы углекислого газа в мире достигли рекорда в 2017г

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Выбросы углекислого газа в мире достигли рекорда в 2017г

Объем выбросов углекислого газа (СО2) в мире, несмотря на все усилия по охране окружающей среды, в прошлом году увеличился на 1,6% и достиг рекорда, сообщается в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2018.

Ожидается, что в текущем году данная тенденция сохранится.

Это обусловлено повышением глобального спроса на энергоносители, который, по оценкам МЭА, к 2040 году вдвое превысит нынешний уровень - в основном за счет увеличения потребления в быстрорастущих экономиках стран Азии.

Тем не менее, эксперты не видят оснований для пессимизма, поскольку ожидают рост спроса на природный газ, включая СПГ. По оценкам МЭА, спрос на газ в ближайшие 20 лет увеличится на 45%, при этом к 2040 году до 60% его поставок будет приходиться на СПГ.

Кроме того, сократится потребление угля. В том числе в Китае, который является его основным потребителем, спрос на уголь уменьшится на 15% за рассматриваемый период, в Европе - на 65%, в США - на 30%, прогнозирует агентство.

В число позитивных факторов для экологии входит активное развитие возобновляемой энергетики. Эксперты МЭА ожидают, что 45% глобального энергопотребления к 2040 году будет приходиться на возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Теги: #выбросы #мэа
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