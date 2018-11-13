Wizz Air за 10 мес. вдвое увеличила пассажироперевозки

Венгерский лоу-кост Wizz Air в январе-октябре 2018 года перевез на рейсах в/из Украины более 1,2 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"В течение 10 месяцев 2018 года авиакомпания перевезла более 1,2 млн пассажиров по своим лоу-кост-маршрутам в/из Украины, что составляет 110% роста по сравнению с прошлым годом и делает Wizz Air крупнейшим лоу-кост-авиаперевозчиком в Украине", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

По ее данным, на 2019 год WizzAir анонсировала четыре новых маршрута: из Киева в Бремен, Биллунн и Ригу, а также из Львова в Копенгаген.

Компания также подтвердила намерение разместить на своей базе в Киеве четвертый самолет Airbus A320.

Как сообщалось, Wizz Air предлагает перелеты по 41 маршруту в 12 стран из трех украинских городов - Киева, Львова и Харькова.

С 1 ноября 2018 года лоукост-авиакомпании Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) ужесточили правила перевоза ручной клади, сделав платными все сумки на колесах.

Wizz Air, крупнейший лоу-кост перевозчик в Центральной и Восточной Европе, предлагает рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.