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16:13 14.07.2021

"Укрзализныця" за 6 мес. перевезла на 22% больше пассажиров в дальнем сообщении

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"Укрзализныця" за 6 мес. перевезла на 22% больше пассажиров в дальнем сообщении

АО "Укрзализныця" (УЗ) за январь-июнь 2021 года перевезла в дальнем сообщении 9,5 млн пассажиров, что на 22% больше показателя за аналогичный период 2020 года и составило практически половину от показателя доковидного 2019 года, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. главы правления компании Ивана Юрика.

По его словам, "Укрзализныця" уже возобновила почти 80% регулярных и дополнительных поездов, которые курсировали летом 2019 года. В настоящее время компания работает над дальнейшим восстановлением поездов и сокращением времени в пути самых популярных рейсов.

Компания также отмечает, что по итогам шести месяцев 2021 года в пригородном сообщении было перевезено 22 млн пассажиров, что на 6% больше аналогичного периода прошлого года и составило 47% от доковидного 2019 года. В июне благодаря восстановлению пригородных маршрутов компания перевезла пригородных пассажиров на уровне 52% к 2019 году и больше на 42% к 2020 году.

Среди самых популярных поездов этого года, по данным УЗ, - №269/270 Одесса - Лисичанск, №204/203 Чернигов - Одесса и №185/186 Львов - Бердянск. Кроме того, стали популярными поезда №793/794 Харьков - Днепр и №796/795 Днепр - Харьков, который "Укрзализныця" продлила до Лимана.

Теги: #транспорт #укрзализныця #пассажироперевозки
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