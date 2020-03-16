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21:11 16.03.2020

Украина примет 35 рейсов из стран 17 марта

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Украина примет 35 рейсов из стран 17 марта

Украина примет 35 рейсов из стран 17 марта, говорится в сообщении, распространенном Министерством Инфраструктуры Украины вечером в понедельник.

В том числе 19 рейсов из Шарм эль Шейха, четыре из Хугарды, два рейса из Стамбула, а также по одному рейсу из Нью-Йорка, Торонто, Бангкока, Дубая, Каира, Тбилиси, Баку, Еревана, Тель-Авива и Кишинева.

Данный перечень рейсов указан по состоянию на 19.00 понедельника.

Как отмечают в Мининфраструктуры, перечень авиарейсов, которые будут приняты в пунктах пропуска на государственной границе Украины будет оперативно обновляться.

Теги: #мининфраструктуры #пассажироперевозки
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