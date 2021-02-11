Экономика

14:58 11.02.2021

"Укрзализныця" в январе увеличила перевозку пассажиров на 33,1%

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"Укрзализныця" в январе увеличила перевозку пассажиров на 33,1%

АО "Укрзализныця" (УЗ) в январе 2021 года поездами дальнего сообщения отправила почти 1,43 млн пассажиров, что на 33,1% больше, чем было в декабре 2020 года (1,07 млн пассажиров), сообщила компания в своем Telegram-канале в четверг.

В УЗ также отметили, что во время массовых зимних перевозок, с 18 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, поездами "Укрзализныци" воспользовались более 1,3 млн пассажиров.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2020 году перевезла в пассажирских поездах дальнего сообщения более 16 млн пассажиров; наиболее популярным сообщением традиционно стал маршрут Киев-Харьков, тут в прошедшем году было перевезено 712,7 тыс. пассажиров.

 

Теги: #транспорт #укрзализныця #пассажироперевозки
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