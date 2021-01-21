Экономика

14:31 21.01.2021

Самым популярным ж/д направлением в 2020 году был Киев - Харьков

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Самым популярным ж/д направлением в 2020 году был Киев - Харьков

АО "Укрзализныця" (УЗ) в 2020 году перевезло в пассажирских поездах дальнего сообщения более 16 млн пассажиров; наиболее популярным сообщением традиционно стал маршрут Киев - Харьков - на нем в прошедшем году было перевезено 712,7 тыс. пассажиров.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, вторым по популярности стало сообщение Киев – Львов, туда и обратно было перевезено 652,8 тыс. пассажиров. В сообщении Киев – Днепр и обратно было перевезено 561,8 тыс. пассажиров; Киев – Винница и обратно – 472,6 тыс.; Киев – Одесса и обратно – 383,5 тыс.

Скоростными поездами "Интерсити" и "Интерсити+" было перевезено 2,35 млн пассажиров. Самым популярным направлением также стал маршрут Киев – Харьков.

Теги: #укрзализныця #пассажироперевозки
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