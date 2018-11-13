В Украину прибыли две новых китайских буровых для "Укргазвыдобування"

В Одесский морской порт в понедельник вечером прибыли две новых буровых установки грузоподъемностью 450 тонн от Sichuan Honghua Petroleum Equipment, говорится в сообщении АО "Укргазвыдобування".

Глава правления УГВ Олег Прохоренко напомнил, что по состоянию на 2016 год средний возраст буровых компании составлял 23 года, при этом средний возраст буровых в РФ составлял десять лет, в Беларуси – 9 лет.

"Наконец-то Украина начала вкладывать деньги в развитие собственной добычи газа, собственного бурового флота и разведку собственных ресурсов. Поступление этих новых буровых - это один из многих конкретных шагов, которые позволят наращивать добычу газа в Украину", - отметил он.

Как сообщалось, в конце 2017 года "Укргазвыдобування" подписало контракт с Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems (Германия) на поставку пяти буровых станков грузоподъемностью 450 тонн (2000НР) общей стоимостью $110 млн. Первая установка была поставлена компании в октябре 2018 года.

Запланировано также приобрести десять китайских буровых грузоподъемностью 450 тонн.

"Укргазвыдобування" по итогам проведенного среди своих сотрудников конкурса на названия приобретаемых новых буровых станков, назовет их, в частности, именами Петра Сагайдачного, Ивана Мазепы, Богдана Хмельницкого, Короля Даныло, Ивана Сирко, Олексы Довбуша, Ивана Гонты, Степана Бандеры, Святослава Хороброго, Максима Зализняка.

Стратегия УГВ 20/20 предусматривает наращивание добычи газа с 14,5 млрд куб. м в 2015 и 2016 гг. до 15,2 млрд куб. м в 2017 году, 16,5 млрд куб. м – в 2018 году, 18,3 млрд куб. м – в 2019 году, 20,1 млрд куб. м – в 2020 году.

Добыча газа УГВ в 2017 году увеличилась на 4,4% (на 645,751 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 15 млрд 250,842 млн куб. м. В то же время планка по добыче на 2018 год снижена, что в компании поясняют блокированием выдачи ей лицензий.

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"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа в стране.