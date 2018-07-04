P&O Maritime Ukraine вышла в порт "Черноморск"

Компания P&O Maritime Ukraine, "дочка" глобального оператора портовых услуг P&O Maritime, с начала 2018 года предоставляющая буксирные услуги в порту "Южный", начала предоставлять их и в порту "Черноморск" (оба – Одесская обл.).

"Таким образом, теперь компания присутствует в двух крупнейших морских портах Украины – "Южный" и "Черноморск", – сообщила P&O Maritime Ukraine в среду.

Согласно сообщению, компания привела в "Черноморск" три буксира, в экипаж которых, в том числе, привлекла и сотрудников портофлота Черноморского порта.

По мнению гендиректора P&O Maritime Ukraine Михаила Соколова, приход компании в "Черноморск" будет способствовать повышению качества услуг в акватории порта.

Как сообщалось, в январе 2018 года компания P&O Maritime, на 100% принадлежащая крупнейшему портовому оператору мира DP World Group, получила контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping и начала предоставлять буксирные услуги в порту "Южный". Со-инвестором сделки стала инвестиционная компания SD Capital, принадлежащая Андрею Ставницеру и Филиппу Грушко.