"Нибулон" намерен реализовать инвестпроект в Египте на $2 млрд

Компания "Нибулон" (Николаев), один из крупнейших зернотрейдеров Украины, намерена реализовать долгосрочную инвестиционную программу в Египте общим объемом $2 млрд, сообщается на сайте компании.

"Это долгосрочная инвестиционная программа, которая предусматривает общий объем инвестиций в $2 млрд и рассчитана на 7-10 лет", - отметил генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно сообщению, первым этапом этого проекта является инвестирование $200 млн в течение 2018-2019 гг. Реализация программы предусматривает открытие в Египте предприятия компании "Нибулон" и будет работать в рамках египетского законодательства.

В то же время "Нибулон" будет продолжать инвестировать в экономику Украины и наращивать объемы инвестиций.

"В этом году планируется начать строительство двух перегрузочных терминалов в Запорожской и Днепропетровской областях. Кроме того, увеличиваются мощности перегрузочного терминала компании в Кременчуге (Полтавская обл.), а также проводится реализация инвестиционной программы в судостроительной отрасли (строительство грузового флота), реконструкция судостроительно-судоремонтного завода "Нибулон" в Николаеве", - говорится в сообщении.

Ранее о планах "Нибулона" инвестировать $2 млрд в строительство зернохранилищ и флота для транспортировки зерна по Нилу сообщило Министерство снабжения и внутренней торговли Египта по итогам рассмотрения министром Али аль-Мосельхи результатов визита египетской делегации в Николаев 22-26 мая этого года.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Является одним из крупнейших операторов на зерновом рынке страны. Располагает элеваторными мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, а также собственным перегрузочным терминалом в Николаеве мощностью 5 млн тонн. Компания имеет 11 речных терминалов на Днепре и Южном Буге, флот, насчитывающий 67 единиц, и Николаевский судостроительный завод.

"Нибулон" обрабатывает 83 тыс. га. Экспортирует сельхозпродукцию более чем в 60 стран мира. Ежегодный объем экспорта превышает 4,5 млн тонн.