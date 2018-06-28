ОПЗ объявило отбор нового партнера для работы по давальческой схеме

ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) до 12 июля принимает заявки для отбора нового партнера для давальческой переработки газа в минеральные удобрения.

"Предлагаем заинтересованным компаниям направить свои предложения, с предоставлением выполнения обязательных условий, касаемо переработки давальческого природного газа на ОПЗ до 16:00 по киевскому времени 12.07.2018", - говорится в объявлении предприятия на его сайте.

Первый заместитель директора Николай Щуриков уточнил, что в случае необходимости проведения предварительных переговоров возможна организация рабочих встреч с руководством предприятия.

Как сообщалось, "Всеукраинская Энерго Компания" ("ВЭК") выиграла конкурс по использованию мощностей ОПЗ для переработки газа в минудобрения на давальческих условиях в декабре прошлого года.

Однако 30 апреля ОПЗ был полностью остановлен из-за нарушений давальцем договора с "Укртрансгазом".

По словам Н.Щурикова, ОПЗ за два месяца сотрудничества с "ВЭК" на давальческих условиях получил за свои услуги более 140 млн грн, убытков не понес.

"ОПЗ" называет работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которые превышают 1,5 млрд грн.

Фонд госимущества на этой неделе объявил отбор советника для очередной попытки приватизации ОПЗ и решения проблемы его долгов перед "Нафтогазом" и Ostchem Дмитрия Фирташа. Для поиска выхода из ситуации советнику даётся до 6 месяцев.