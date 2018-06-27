Экономика

18:25 27.06.2018

Профицит платежного баланса Украины в мае-2018 снизился на 8,3%

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Профицит платежного баланса Украины в мае-2018 снизился на 8,3%

 Платежный баланс Украины в мае 2018 года сведен с профицитом $266 млн, что на 8,3% меньше, чем в апреле ($290 млн), сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщает регулятор, в мае сальдо текущего счета, как и в прошлом году, было близким к нулю по сравнению с профицитом в апреле ($0,2 млрд), из-за расширения дефицита торговли товарами.

В январе-мае текущего года дефицит текущего счета расширился до $415 млн с $308 млн за аналогичный период прошлого года.

Объем экспорта товаров в мае составил $3,6 млрд, что на 13,2% больше, чем в прошлом году.

В целом за пять месяцев экспорт товаров вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $17,8 млрд.

Объем импорта товаров в мае составил $4,6 млрд: по сравнению с маем прошлого года импорт увеличился на 15,5% вследствие высоких цен на энергоносители и устойчивого роста внутреннего спроса.

Всего за январь-май импорт товаров вырос на 14,3% год к году и составил $21,1 млрд.

Чистый приток капитала по финансовому счету в мае составил $307 млн, что на 9,4% меньше, чем в мае прошлого года ($339 млн), и был обеспечен частным сектором (как банками, так и реальным сектором). В то же время, на фоне осуществления государством платежей по погашению гривневых ОВГЗ в собственности нерезидентов и погашений по займам, чистый отток по операциям государственного сектора составил $113 млн.

Поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мае-2018 осталось на уровне предыдущих месяцев - $150 млн, однако более половины общего объема было направлено в банковский сектор в результате операций по переоформлению долга в уставный капитал.

За январь-май чистые поступления ПИИ составили $719 млн.

За январь-май чистый приток средств по финансовому счету составил $701 млн.

Теги: #профицит #нбу #баланс
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