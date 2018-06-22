Собрание акционеров "Мотор Сичи" вновь отложено

Годовое собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" (Запорожье), отмененное в апреле и намеченное на 21 июня, вновь не состоялось в связи с отказом Национального депозитария Украины (НДУ) выдать реестр акционеров для его проведения.

"Национальный депозитарий вновь отказал нам в выдаче реестра акционеров, сославшись на наличие документов, на основании которых реестр не может быть выдан", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава наблюдательного совета ПАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш в четверг вечером.

По его словам, депозитарий не уточнил, о каких документах идет речь.

"Дальнейшие планы по проведению собрания акционеров будут рассмотрены компанией в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

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