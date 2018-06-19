Экономика

17:54 19.06.2018

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 26,445 грн/$1

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Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 26,445 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,445 грн/$1 с 26,405 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,43-26,46 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день просел до 26,4464 грн/$1 с 26,329 грн/$1. Торговый оборот составил $443,42 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $289,34 млн.

Теги: #курс #гривня
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