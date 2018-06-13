Экономика

15:43 13.06.2018

"Донбассэнерго" намерено реконструировать теплосети города-спутника Славянской ТЭС

1 мин читать
"Донбассэнерго" намерено реконструировать теплосети города-спутника Славянской ТЭС

ПАО "Донбассэнерго" выиграло конкурс на концессию тепловых сетей города-спутника Славянской ТЭС – Николаевка (Донецкая обл.), намерено реконструировать сети в течение пяти лет, сообщается на сайте компании.

"Программа рассчитана на пять лет и, в частности, включает реконструкцию тепловых сетей, установку узлов учета тепловой энергии у частных потребителей, установку приборов учета потребления горячей воды, возобновление теплоснабжения потребителям аварийного поселка", - говорится в сообщении.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Ранее "Донбассэнерго" за собственные средства оснастило домовыми счетчиками тепла все многоквартирные дома Николаевки.

Общая протяженность сетей отопления Николаевки составляет 28,4 тыс. м, сетей горячего водоснабжения – более 3 тыс. м. Ранее их эксплуатировало коммунальное предприятие "Сервискоммунэнерго".

Как сообщалось, "Донбассэнерго" владеет Старобешевской (находится на оккупированной территории страны) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт.

В конце марта 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).

Теги: #донбассэнерго #славянск #реконструкция #тэс
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Запасы угля на складах ТЭС Украины ниже прошлогодних на 38,1%

На ТЭС и ТЭЦ Украины за 4 мес. отгружено 2,4 млн тонн импортированного угля

ТЭС и ТЭЦ Украины за 4 мес. увеличили потребление угля на 20%, в апреле – на треть

"Укрэнерго" объявило тендер по выбору подрядчика для реконструкции подстанции 750 кВ "Днепровская"

"ДТЭК Киевские Электросети" реконструируют ПС "Позняки" и проложат транзитную КЛ за 252 млн грн

"Агролига" намерена осенью начать строительство ТЭС

АМКУ запретил Совету ОРЭ закреплять приоритет блоков ТЭС на газовой группе угля перед антрацитовыми

"Донбассэнерго" в I кв. увеличило чистую прибыль в 3,8 раза

"Донбассэнерго" направит 75% чистой прибыли за 2017г на выплату дивидендов

"Одессаоблэнерго" реконструирует подстанцию в Овидиополе и ЛЭП за 89 млн грн для присоединения ветряной электростанции

ПОСЛЕДНЕЕ

Доллар дорожает к иене, дешевеет к евро перед завершением заседания ФРС

Кабмин выделил 5,9 млн грн на помощь семье одного погибшего и 12 получившим инвалидность участникам АТО

Денежная масса в Украине в мае возросла на 0,5%

Поголовье КРС в Украине к 1 июня сократилось на 4,6%, свиней – на 5,7%, птицы выросло на 1,7%

Кабмин перераспределил 111,7 млн грн на обустройство казарм и закупку оборудования для столовых в воинских частях ВСУ

НБУ сохранил требование обязательной продажи 50% валютой выручки

Кабмин распределил 200 млн грн субвенции местным бюджетам на компенсацию стоимости жилья инвалидам и членам семей погибших воинов-интернационалистов

Кабмин исключил три населенных пункта Донбасса из перечня временно оккупированных

Кабмин внес членов фермерских хозяйств в перечень плательщиков ЕСВ

Фондовые индексы АТР в среду в основном снизились

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА