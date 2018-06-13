"Донбассэнерго" намерено реконструировать теплосети города-спутника Славянской ТЭС

ПАО "Донбассэнерго" выиграло конкурс на концессию тепловых сетей города-спутника Славянской ТЭС – Николаевка (Донецкая обл.), намерено реконструировать сети в течение пяти лет, сообщается на сайте компании.

"Программа рассчитана на пять лет и, в частности, включает реконструкцию тепловых сетей, установку узлов учета тепловой энергии у частных потребителей, установку приборов учета потребления горячей воды, возобновление теплоснабжения потребителям аварийного поселка", - говорится в сообщении.

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Ранее "Донбассэнерго" за собственные средства оснастило домовыми счетчиками тепла все многоквартирные дома Николаевки.

Общая протяженность сетей отопления Николаевки составляет 28,4 тыс. м, сетей горячего водоснабжения – более 3 тыс. м. Ранее их эксплуатировало коммунальное предприятие "Сервискоммунэнерго".

Как сообщалось, "Донбассэнерго" владеет Старобешевской (находится на оккупированной территории страны) и Славянской ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт.

В конце марта 2017 года "Донбассэнерго" заявило о потере контроля над работой Старобешевской ТЭС, а также части структурных единиц, расположенных на временно неконтролируемой территории.

ЧАО "Энергоинвест Холдинг" принадлежит 60,773% акций "Донбассэнерго", еще 25% акций генкомпании принадлежит государству. Ранее конечным бенефициаром ЧАО указывался бизнесмен Игорь Гуменюк, в настоящее время – Роберт Бенш и Андреас Церни (Андрей Черный).