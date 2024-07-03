Новопризначений посол Італії в Україні розпочав виконання місії

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Італійської Республіки в Україні Карло Формози.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Перебийніс привітав посла з початком його дипломатичної місії в Києві та висловив подяку Італії за всебічну допомогу Україні на тлі повномасштабної агресії з боку РФ.

"Сторони детально обговорили подальші кроки щодо посилення систем протиповітряної оборони та прискорення поставок озброєння і військової техніки для потреб Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Формоза підтвердив наміри Італії й надалі підтримувати Україну в боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено участі Італії в реалізації пунктів формули миру президента України Володимира Зеленського.

Співрозмовники привітали початок переговорів про вступ України до ЄС. Під час зустрічі було узгоджено подальші кроки щодо взаємодії в контексті італійського головування в G7, а також у рамках участі Італії в проєктах із відновлення України.

Своєю чергою, у посольстві Італії в Україні зазначили, що основні теми зустрічі Формози і Перебийноса - підтримка Італією незалежності України та її євроатлантичної інтеграції, інституційні реформи, відбудова, і ці сфери характеризуватимуть напрямок мандата.

1 липня італійське Міністерство закордонних справ повідомило, що новим послом Італійської Республіки в Україні став Карло Формоза.

Формоза з 4 січня 2020 року до квітня 2024 року був послом Італії в Португалії, а з 1 липня 2024 року він є послом Італії в Україні, змінивши на цій посаді П'єра Франческо Дзадзо.