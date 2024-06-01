Дипломатія

15:25 01.06.2024

У Києві відбувся дипломатичний прийом з нaгоди Дня незалежності Азeрбайджану

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У Києві відбувся дипломатичний прийом з нaгоди Дня незалежності Азeрбайджану

28 травня 2024 року Посольством Азербайджану в Україні було влаштовано в Києві урочисте прийняття з нагоди 106-річниці утворення АзербайджанськоЇ Демократичної Республіки.

Минуло 106 років з дня створення 28 травня 1918 року першої демократичної, правової та світської держави на мусульманському Сході - АзербайджанськоЇ Демократичної Республіки (АДР), основу якої заклав Мамед Емін Расулзаде.

В напруженій та складній суспільно-політичній обстановці АДР проіснувала лише 23 місяці.  Незалежна Азербайджанська Республіка була окупована більшовиками та тільки після  розпаду СРСР Азербайджан вдруге здобув свою незалежність. Азербайджанська Республіка, що відновила 18 жовтня 1991 року відповідним Конституційним актом свою державну незалежність, проголосивши себе правонаступницею Азербайджанської Демократичної Республіки, прийняла її державні атрибути, в тому числі державний прапор, державний гімн та герб.

На урочистий захід з нагоди свята завітали почесні гості: іноземні дипломати, представники керівництва органів державної влади, ісламські релігійні діячі, члени азербайджанської діаспори в Україні, діячі культури та освітяни. 
З вітальним словом до всіх присутніх звернувся Надзвичайний і Повноважний Посол Азербайджанської Республіки в Україні Й. В. Сеймур Мардалієв. 

У своєму виступі Посол зупинився на історії та сьогоденні  Азербайджанської Демократичної Республіки. 
«Сьогодні під керівництвом Президента Ільхама Алієва наша країна втілює у життя сподівання та ідеали Азербайджанської Демократичної Республіки. Азербайджан переживає найграндіозніший і найуспішніший період у своїй давній історії і ніколи не був таким сильним, як зараз», – заявив дипломат.

Посол  також зазначив, що Азербайджан ще  з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був однією з перших країн, що почав надавати гуманітарну допомогу та готовий і надалі продовжувати надавати цю допомогу.
Від українського уряду привітання висловив заступник Міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.
Євген Перебийніс висловив вдячність Азербайджану за послідовну політичну, гуманітарну та військову підтримку України та висловив сподівання на подальше зміцнення стратегічного партнерства двох країн.

6 лютого 1992 року між Україною та Азербайджаном було встановлено дипломатичні відносини. Посольство України в Азербайджані діє з 5 травня 1996 року, Посольство Азербайджану в Україні відкрито 12 березня 1997 року.

Джерело: https://www.facebook.com/UkrDiplomatic

Теги: #азербайджан

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