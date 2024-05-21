Дипломатія

14:39 21.05.2024

Лондон передав у дар Україні автомобілі в рамках програми Ulez для використання в гуманітарних цілях

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Лондон передав у дар Україні автомобілі в рамках програми Ulez для використання в гуманітарних цілях

В Україну прибула колона з 20 автомобілів, переданих Лондоном у рамках програми утилізації автомобілів, що не відповідають стандартам викидів (Ulez), повідомляє The Guardian.

"Понад 100 автомобілів було передано в дар Україні в рамках програми Ulez з моменту її дозволу з 15 березня, з яких наразі доставлено близько половини", пише видання у вівторок.

Повідомляється, що британсько-українська організація (BUAID), яка управляє цією схемою спільно з Transport for London (TfL), направила в Україну ще 13 транспортних засобів для використання в медичних і гуманітарних цілях.

ULEZ (Ultra Low Emission Zone) - це зона наднизького викиду шкідливих речовин, що була запроваджена в Лондоні 2020 року. Метою програми є знизити рівень шкідливих викидів в атмосферу міста, поліпшити якість повітря для жителів і гостей Лондона, а також сприяти переходу на більш екологічний транспорт.

У березні цього року в рамках програми почали збирати автомобілі для їх передачі в Україну. При цьому транспортні засоби призначені для підтримки гуманітарних і медичних потреб країни.

Зона Ulez була розширена мером Лондона Садіком Ханом у серпні 2023 року і тепер охоплює всю столицю, що робить її найбільшою у світі зоною стягнення плати за забруднення навколишнього середовища. Люди, які їздять у цій зоні на автомобілі, що не відповідає мінімальним стандартам викидів, повинні платити 12,50 фунтів стерлінгів на день.

Джерело: https://www.theguardian.com/world/article/2024/may/21/ulez-scrappage-scheme-vehicles-ukraine

Теги: #лондон

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