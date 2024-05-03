Дипломатія

13:43 03.05.2024

Кондратюк: Пакистан розгляне участь у Саміті миру у Швейцарії

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Кондратюк: Пакистан розгляне участь у Саміті миру у Швейцарії

Пакистан розгляне свою участь у Саміті миру в Швейцарії, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

«Пакистан з цікавістю розгляне свою участь у Саміті миру в Швейцарії.

Про це ми говорили з віцеспікером Національної асамблеї парламенту Пакистану Саєдом Гуламом Мустафою Шахом... Звернулася в його особі до Пакистану взяти участь у цьому важливому для світової безпеки глобальному Саміті справедливого миру для України", - написала Кондратюк у Фейсбуці за підсумками зустрічі з пакистанським колегою в рамках 6-го Міжнародного форуму міжкультурного діалогу в Баку.

Вона підкреслила, що Україна особливо зацікавлена, щоб на саміті миру був широко представлений мусульманський світ.

Кондратюк також повідомила, що закликала офіційний Ісламад долучитися до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей, незаконно депортованих Російською Федерацією.

«Також домовилися налагодити більш активну міжпарламентську співпрацю з парламентом Пакистану», - зазначила Кондратюк.

Джерело

Теги: #пакистан

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