У посольстві Пакистану відбулася урочиста церемонія підняття прапора з нагоди національного Дня Пакистану

23 березня 2024 року Посольство Ісламської Республіки Пакистан в Україні провело урочисту церемонію підняття державного прапора з нагоди одного з головних свят цієї країні - Дня Пакистану. Щороку 23 березня пакистанці святкують прийняття Всеіндійською мусульманською лігою в місті Лахор "Пакистанської резолюції" 1940 р. про розмежування індуїстів з мусульманами.

Відтоді почалось становлення Пакистану як незалежної мусульманської держави. Пакистан як незалежна країна був проголошений у 1947 р.

Після читання Священного Корану під звуки гімну Пакистану Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Пакистан, генерал-майор (у відставці) пан Надір Хан урочисто підняв прапор країни. Були також зачитані привітання від Президента Пакистану Аріфа Алві, Прем'єр-міністра Шахбаза Шарифа та Міністра закордонних справ Пакистану Мохаммада Ішака Дара. Церемонія завершилася молитвами за благополуччя та процвітання народу Пакистану, мусульманської умми та людства, а також за повернення миру та процвітання в Україні.

Ісламська Республіка Пакистан визнала незалежність України 31 грудня 1991 року. 16 березня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини між Україною та Пакистаном. Посольство Пакистану функціонує в Києві з жовтня 1997 року.

Джерело фото: https://www.facebook.com/UkrDiplomatic