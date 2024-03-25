Дипломатія

17:02 25.03.2024

У Києві відбувся урочистий Іфтар з нагоди відзначення Рамадану та Дня Пакистану

1 хв читати

23 березня в Ісламському культурному центрі столиці відбувся урочистий Іфтар на честь священного місяця Рамадану та відзначення Дня Пакистану. Ця подія стала місцем зустрічі громадян Пакистану, які проживають в Україні, а також інших поважних гостей.

Захід розпочався з традиційної молитви, після чого Надзвичайний та Повноважний Посол Ісламської Республіки Пакистан генерал-майор (у відставці) Й.В. Надір Хан виступив з промовою, в якій зацитував основні тези зі звернення до пакистанської нації президента республіки Асіфа Алі Зардарі.

Президент Пакистану у своєму зверненні підкреслив значення історичної "Резолюції Пакистану" 1940 року, яка поклала початок формуванню незалежної держави. Він згадав про невтомні зусилля та жертви предків заради здобуття свободи та вказав на важливість єдності та спільних зусиль у подоланні сучасних викликів, таких як інфляція, безробіття та тероризм.

Підкресливши відданість демократичним цінностям та економічному відновленню, Президент також закликав громадян об'єднатися заради майбутнього, що "сповнене миру, прогресу та стабільності".

"Працюймо заради Пакистану, який об'єднаний навколо спільних цінностей", - наголосив він, закликавши будувати державу, в якій не існує розбіжностей, а панує єдність.

Ісламська Республіка Пакистан визнала незалежність України 31 грудня 1991 року. 16 березня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини між Україною та Пакистаном. Посольство Пакистану функціонує в Києві з жовтня 1997 року.

Теги: #пакистан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:45 11.02.2024
У Пакистані завершили підрахунок голосів на парламентських виборах

У Пакистані завершили підрахунок голосів на парламентських виборах

08:39 18.01.2024
Пакистан завдав ударів по укриттях бойовиків на території Ірану

Пакистан завдав ударів по укриттях бойовиків на території Ірану

11:12 27.12.2023
Колишнього главу уряду Пакистану Шаріфа буде знову висунуто в прем'єр-міністри

Колишнього главу уряду Пакистану Шаріфа буде знову висунуто в прем'єр-міністри

05:38 21.10.2023
США ввели санкції проти китайських компаній, які продавали Пакистану комплектуючі для ракет

США ввели санкції проти китайських компаній, які продавали Пакистану комплектуючі для ракет

07:19 31.07.2023
Кількість загиблих під час вибуху на політичному мітингу в Пакистані збільшилася до 44 людей

Кількість загиблих під час вибуху на політичному мітингу в Пакистані збільшилася до 44 людей

18:39 20.07.2023
Кулеба заручився підтримкою Пакистану щодо збереження експорту українських зернових Чорним морем

Кулеба заручився підтримкою Пакистану щодо збереження експорту українських зернових Чорним морем

15:04 12.05.2023
Верховний суд Ісламабада звільнив під заставу експрем'єра Пакистану

Верховний суд Ісламабада звільнив під заставу експрем'єра Пакистану

19:41 19.03.2023
Пакистанська поліція порушила справу стосовно експрем'єра Хана за обвинуваченням у тероризмі

Пакистанська поліція порушила справу стосовно експрем'єра Хана за обвинуваченням у тероризмі

13:55 22.02.2023
Зеленський обговорив із президентом Пакистану "зернову ініціативу"

Зеленський обговорив із президентом Пакистану "зернову ініціативу"

19:02 17.02.2023
Кулеба провів зустріч із пакистанським колегою, запросив долучитися до реалізації української "формули миру"

Кулеба провів зустріч із пакистанським колегою, запросив долучитися до реалізації української "формули миру"

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

Клименко обговорив із послом Словаччини питання двостороннього співробітництва - МВС

Заступник посла Іспанії та заступник міністра довкілля України обговорили співпрацю для поширення інформації про екоцид в Україні

Передача 16-ї партії гуманітарної допомоги з Індії в Україну

У Брюсселі презентували міжнародну платформу бізнесу та громадськості Ukraine Facility Platform

Юні спортсмени проєкту Olympic Dreams отримали дзюдогі від Всеяпонської федерації дзюдо за участі посла Японії в Україні

Албанія планує найближчим часом відкрити посольство в Києві

У Києві відбулася щорічна Вечеря вдячності Американської торговельної палати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА