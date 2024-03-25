У Києві відбувся урочистий Іфтар з нагоди відзначення Рамадану та Дня Пакистану

23 березня в Ісламському культурному центрі столиці відбувся урочистий Іфтар на честь священного місяця Рамадану та відзначення Дня Пакистану. Ця подія стала місцем зустрічі громадян Пакистану, які проживають в Україні, а також інших поважних гостей.

Захід розпочався з традиційної молитви, після чого Надзвичайний та Повноважний Посол Ісламської Республіки Пакистан генерал-майор (у відставці) Й.В. Надір Хан виступив з промовою, в якій зацитував основні тези зі звернення до пакистанської нації президента республіки Асіфа Алі Зардарі.

Президент Пакистану у своєму зверненні підкреслив значення історичної "Резолюції Пакистану" 1940 року, яка поклала початок формуванню незалежної держави. Він згадав про невтомні зусилля та жертви предків заради здобуття свободи та вказав на важливість єдності та спільних зусиль у подоланні сучасних викликів, таких як інфляція, безробіття та тероризм.

Підкресливши відданість демократичним цінностям та економічному відновленню, Президент також закликав громадян об'єднатися заради майбутнього, що "сповнене миру, прогресу та стабільності".

"Працюймо заради Пакистану, який об'єднаний навколо спільних цінностей", - наголосив він, закликавши будувати державу, в якій не існує розбіжностей, а панує єдність.

Ісламська Республіка Пакистан визнала незалежність України 31 грудня 1991 року. 16 березня 1992 року було встановлено дипломатичні відносини між Україною та Пакистаном. Посольство Пакистану функціонує в Києві з жовтня 1997 року.