Екоцид світового масштабу: чи відповість Кремль за злочини проти довкілля

Сергій Магера, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування, голова Підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Російська військова авантюра в Україні руйнує правову архітектуру світу, яку цивілізовані країни будували з часів Другої світової війни. У парадигмі Кремля право сильного має замінити силу закону, що суперечить фундаментальним принципам демократії. Однак це не єдина причина, чому відсіч росіянам має бути спільною місією всіх демократичних країн світу. Російська агресія — це не лише про злам політичної системи. Вона також кожного дня завдає величезної шкоди навколишньому середовищу України та сусідніх європейських країн. Кремль отруює флору і фауну, повітря, ґрунт і воду, які не мають ані політичного забарвлення, ані політичних кордонів.

Торік восени Київ вперше за 20 років прийняв більшість міністрів екології європейських країн. Вони зібралися, щоб знайти шляхи притягнення кремлівських авантюристів до відповідальності за шкоду, заподіяну довкіллю війною.

В рамках Міжнародної конференції "Об'єднані заради справедливості. Об'єднані заради природи" Україна зібрала понад 400 експертів-екологів. До дискусії долучилися Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, Єврокомісар з питань навколишнього середовища, океанів та рибальства Віргініюс Сінкявічюс, а також голова Консультативної місії ЄС Рольф Холмбо. Експерти обговорили можливість визнання екоциду в Україні міжнародним злочином.

За підрахунками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, збитки, завдані довкіллю росією за два роки повномасштабної війни, становлять майже 63 мільярди доларів. Один день великої війни наносить довкіллю 3 мільярди гривень збитків — і це без урахування наслідків теракту рф на Каховській ГЕС. Генеральна прокуратура розслідує сотні проваджень щодо воєнних злочинів проти довкілля, в тому числі й щодо екоциду.

Від початку великої війни в атмосферу потрапило понад 150 мільйонів тонн викидів. 30% сільськогосподарських земель заміновані, а на розмінування може піти мінімум з три десятки років. Пошкоджено близько трьох мільйонів гектарів лісу — близько третини від усього лісного фонду. 600 видів фауни та 750 видів флори перебувають під загрозою знищення.

Обстрілюючи українські заводи та підприємства, росія здійснює терористичні акти, спрямовані на екоцид не лише в Україні, а й на всьому континенті. Наприклад, після обстрілу території заводу "Сумихімпром" у березні 2022 року було пошкоджено резервуар з аміаком. Тоді рятувальники швидко ліквідували аварію, але витік газу все одно стався. А в місті Рубіжне окупанти поцілили в цистерну з азотною кислотою, що призвело потужного вибуху та хімічного забруднення території.

Сьогодні вся Європа спрямовує свої зусилля на скорочення викидів парникових газів. Але війна в Україні значно зменшує результати цих зусиль, віддаляючи світ від кліматичної нейтральності. Викиди парникових газів через війну склали понад 119 млн тонн CO2! Ця проблема стосується не лише України, страждає весь світ. Адже глобальне потепління є нічим іншим, як наслідком надмірної емісії CO2.

Згідно з планом Green Deal, всі країни-члени Європейського Союзу повинні скоротити загальні викиди CO2 на 80-95% до 2050 року порівняно з 1990 роком. І злочини росії на території України безпосередньо шкодять досягненню цих і без того непростих для виконання цілей. Після російського вторгнення Німеччина була змушена перезапустити вугільні електростанції, щоб зменшити свою залежність від газу з рф. Згодом, восени 2023 року, німецький уряд погодився відновити роботу кількох резервних блоків на трьох вугільних електростанціях, щоб уникнути дефіциту енергії на тлі скорочення імпорту російського газу.

Але є й інша проблема. До повномасштабного російського вторгнення Україна була однією з найбільш індустріально розвинених країн Європи. А сьогодні наші основні промислові потужності зосереджені саме на тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій. Внаслідок нещадних бомбардувань руйнуються українські промислові підприємства, що також вкрай негативно впливає на навколишнє середовище.

Наприклад, руйнування греблі Каховської ГЕС завдало збитків на суму майже 14 мільярдів доларів. Численні вугільні шахти Донбасу на окупованій території критично заповнюються водою, повною токсичних речовин. 49 з них вже затоплені й не зможуть працювати. Якщо воду не відкачати, вона може забруднити прилеглі землі, підземні й надземні води, призвести до зсувів ґрунтів. Це стане черговою екологічною катастрофою для регіону.

При детонації ракет, артилерійських снарядів і мін утворюється ціла низка хімічних сполук. Це оксид і діоксид вуглецю, водяна пара, закис і окис азоту, азот тощо. З кожним вибухом випаровується до десятка токсичних елементів. Це може призвести до кислотних дощів і викликати опіки рослин, слизових тканин органів дихання людей і тварин. Навіть на початку повномасштабної війни польські експерти з Головної інспекції охорони навколишнього середовища вже попереджали про високу концентрацію пилу на території Польщі, який підіймається в повітря внаслідок вибухів, руйнувань і пожеж в Україні. Можна лише уявити, яких критичних відміток досягла ця концентрація сьогодні.

У перші місяці великої війни росіяни масово знищували українські нафтобази, продовжують бити по ним і зараз. Внаслідок обстрілів згоріли десятки тисяч тонн палива. Сажа, сірчана кислота, продукти окислення нафти та інші продукти горіння поширилися на сотні кілометрів від місць атак. Під прямою загрозою опинилися всі сусідні з Україною країни.

Через війну в Україні постраждали екосистеми Чорного та Азовського морів. Наразі українські, болгарські, румунські та грузинські вчені лише фіксують наслідки, але поки що не можуть спрогнозувати їхній остаточний вплив на довкілля. Та очевидно, що він буде колосальним. Вже відомо, що близько 900 дельфінів загинули в Чорному та Азовському морях через сонари російських кораблів.

З перших днів війни Україна приєдналася до 1-го Додаткового протоколу Женевських конвенцій, який забороняє методи ведення війни, що завдають широкомасштабної, довготривалої та серйозної шкоди навколишньому середовищу. Однак російські військові свідомо обирають довкілля своєю мішенню, повністю усвідомлюючи наслідки своїх атак для України та інших країн.

Сьогодні Україна є першою країною у світі, яка розслідує воєнні злочини проти довкілля та екоцид. Цим займається Генеральна прокуратура. Вже оголошено підозру першим п'ятьом окупантам за екоцид — російським військовим, які причетні до обстрілів ядерної дослідницької установки “Джерело нейтронів” в Харкові. До речі, це перший такий прецедент в історії.

Тому вкрай важливо створити ефективні правові механізми забезпечення відповідальності за шкоду, завдану довкіллю внаслідок збройних конфліктів. Важливо покарати агресора. Ніхто не хоче жити в суспільстві, де злочини залишаються безкарними. Особливо, якщо це злочини проти довкілля — а отже і злочини проти всієї планети.