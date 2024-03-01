Якісне навчання великої кількості пілотів безпілотних комплексів є одним з пріоритетів

Олександр Дмітрієв "ТИХОХОД", автор проєкту "Очі"

Важливе якісне навчання великої кількості пілотів безпілотних комплексів. Потреба в дронах перевищує мільйонні масштаби, а це означає, що також потрібно збільшити кількість операторів. У сучасних умовах безпілотні системи частково замінюють традиційні засоби ураження, що були досить ефективними на початку війни. Наприклад, дрони-камікадзе продемонстрували свою ефективність в ураженні як стаціонарних, так і рухливих цілей.

Противник постійно вдосконалюється: його промисловість, оснащення та підготовка зростають. Хоча ми маємо перевагу в мотивації через те, що ведемо оборону на своїй землі, ми повинні досягти переваги також за якістю техніки та технологій. На відміну від нас, у росіян м’ясні штурми це нормальна тактика. Україні властиве високе цінування людського життя.

Нам необхідно забезпечити перевагу в засобах. Це означає, по-перше, збільшення кількості доступних нам дронів. По-друге, важливо мати достатньо операторів безпілотних систем, які мають високий рівень вправності у роботі з цими системами для ефективного ураження ворога.

Зараз багато людей, які проявляють інтерес до роботи операторами безпілотних систем, відвідують приватні курси ще до мобілізації. Такий підхід може бути корисним, оскільки при вступі до Збройних Сил вони вже мають певні навички і досвід роботи з безпілотними апаратами й можуть вибрати проходити службу за цим фахом. Однак слід зазначити, що військова підготовка відрізняється від цивільної. Існують високоякісні цивільні школи операторів БПЛА, але також є й ті, де навчання відбувається не на достатньо високому рівні.

Школи та центри з підготовки пілотів безпілотних систем в першу чергу вчать уникати втрат дронів у бойових умовах та виконувати свої бойові завдання. Аналогічно, на базовій загальновійськовій підготовці в будь-якому навчальному центрі людина спочатку вивчає, як зберегти своє життя.

Наприклад, навчається як вибрати безпечну позицію, як переміщатись, як окопатись, ховатися, оборонятися та лише потім вивчає тактику наступу. У медичній сфері лікарі мають головне правило "не нашкодь". Для оператора розвідувального дрона першорядне завдання - "не пролюби", а для оператора камікадзе - уразити ціль.

Важливо мати прогнозованість щодо того, чи надає школа фахову підготовку необхідного рівня для виконання завдань в бойових умовах. Створення екосистеми в підготовці між цивільними навчальними закладами, школами при виробництвах дронів та військовими навчальними центрами зробить підготовку ефективнішою. Збільшення кількості одночасної підготовки надасть можливість швидше отримати велику кількість операторів безпілотних систем.

Постійна актуалізація програм навчання може відбуватись в синергії між цивільними та військовими школами. Важливо, щоб військові командири знали, які знання має оператор, який має сертифікат про закінчення цивільної та військової школи підготовки пілотів, та очікували відповідного результату від їх роботи. Навіть початкова фахова підготовка оператора безпілотної системи має бути високоякісна як в цивільних, так і в військових школах.

Якщо людина навчається, щоб стати військовим пілотом безпілотника, необхідно мати типову систему вихідного контролю (Іспитів) навчання для оцінки рівня знань, який вона здобула під час цивільної підготовки. Рекомендовані мінімальні вимоги для програми допоможуть цивільним школам створити свою програму підготовки.

У військових навчальних центрах програми підготовки затверджуються однакові. У цивільній сфері програми підготовки іноді сильно відрізняються у різних шкіл. Необхідне державно-приватне партнерство, співпраця між цивільними і військовими інструкторами для синхронізації програм.

Спільна робота цивільних і військових інструкторів має базуватися на синергетичному поєднанні ресурсів для досягнення підвищеної якості підготовки операторів безпілотників.

Важливо розробляти та впроваджувати ефективні інструменти спільної роботи для досягнення цієї стратегічної мети.

Нам потрібно, щоб навіть базова підготовка, включаючи зліт-посадку, яку часто називають "дитячим садком" для війська, проводилася високоякісно. Ми маємо забезпечити, щоб люди, які вступають до військової служби, мали практичні навички та знання, а не лише теоретичні. Хоча онлайн-освіта стає все більш популярною, ефективність такого навчання залежить від багатьох факторів, включаючи якість викладача та самостійність студента.

Часто стається так, що сертифікати, отримані в онлайн-курсах, не відображають дійсних знань та навичок людини. У військовій справі це може мати серйозні наслідки, оскільки низька кваліфікація операторів може призвести до втрат техніки та низької ефективності у веденні бойових дій.

Зважаючи на швидкі темпи розвитку військових технологій, надзвичайно важливо, щоб навчальні програми для операторів безпілотних комплексів були відповідними та ефективними.

Цивільні та військові навчальні заклади відіграють ключову роль у підготовці операторів БПЛА для успішного виконання завдань у бойових умовах. Ця підготовка охоплює не лише технічні аспекти використання дронів, але й тактичні прийоми, методи захисту та безпеки.

Наразі велика увага приділяється також розвитку безпілотних систем у Збройних Силах. З метою підвищення ефективності використання БПЛА, вчасного реагування на необхідні організаційні виклики та розвитку цього напрямку, в Міністерстві оборони створено "Офіс" БПЛА, який в тісній взаємодії з Головним управлінням безпілотних систем Генерального штабу ЗСУ, з управліннями родів та видів військ та силами оборони здійснює координацію дій у цьому напрямку.

Цей офіс має на меті забезпечити формування ефективних політик для збільшення спроможностей сфери бойових безпілотних систем.

В перспективі очікується створення окремого роду сил, спеціалізованих на застосуванні безпілотних систем. Президент підписав указ, Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних Сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних Сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Створення окремого роду сил безпілотних систем стане ключовим кроком у розвитку військових можливостей України.

Узагальнюючи, подальший успіх у цій області залежатиме від комплексного системного підходу, що охоплює як технологічні інновації, так і активну роботу з підготовки та стимулювання, а також розвиток науково-дослідницької сфери та системи забезпечення якості.