Продати активи ворога: як санкційне майно реалізовуватиметься на державних онлайн-аукціонах

Ярослава Недашківська, керівниця відділу нормопроектування АТ “Прозорро.Продажі”

Від початку повномасштабного вторгнення держава накладає санкції, конфісковує та арештовує активи, пов'язані з країною-агресором, її громадянами та прибічниками, в Україні та за кордоном. Однак самого лише вилучення недостатньо. Для того, аби таким майном можна було ефективно управляти, продавати його та отримувати з нього доходи для підтримки економіки й відбудови інфраструктури потрібні працюючі законодавчі механізми.

Цього року Кабінет Міністрів вже врегулював реалізацію через державні онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі примусово вилучених російських активів, а також активів в управлінні АРМА — арештованих та конфіскованих у кримінальних провадженнях. Нещодавно уряд ухвалив ще одне важливе рішення й затвердив Порядок управління так званими “підсанкційними активами”. Усі ці рішення разом створюють комплексну законодавчу рамку для управління різного роду активами, повʼязаними з країною-агресором.

Як затверджені урядом механізми дозволять реалізовувати санкційне майно прозоро та ефективно? Які активи вважаються санкційними відповідно до чинного законодавства? Та скільки такого майна станом на кінець 2023 року?

Як держава врегульовувала питання санкційного майна

Санкційним вважається майно, яке за рішенням Вищого антикорупційного суду України було стягнуто в дохід держави в результаті накладання під час воєнного стану на особу санкцій і потрапляння її до санкційних списків РНБОУ.

У червні цього року набрав чинності Закон 3137-IX , яким Верховна рада оновила санкційне законодавство, закріпивши, хто та в який спосіб управлятиме стягнутим санкційним майном. Це внесло ясність в питання подальшої долі цих активів.

Основні функції управління санкційним майном парламент поклав на Фонд державного майна. А порядок управління ним, в тому числі реалізації, мав визначити Кабінет Міністрів України. Наприкінці листопада 2023 року уряд опублікував Порядок управління та реалізації санкційного майна. Ним передбачається чіткий алгоритм дій Фонду з моменту отримання в управління майна підсанкційних осіб.

Відтак Фонд має описати отримані активи, зареєструвати права держави на таке майно, провести його оцінку та інвентаризацію й визначити спосіб управління.

Як держава може управляти санкційним майном? Фонд держмайна може здати його в оренду на онлайн-аукціоні в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Крім того, ФДМУ може самостійно управляти корпоративними правами санкційних компаній, закріпити актив за підприємствами, що вже перебувають в його управлінні, або передати активи органам державної влади, держпідприємствам, товариствам тощо.

Водночас найбільше громадськість цікавить, а що ж буде з продажем такого майна? Всі ми давно чекаємо, коли ж вирішиться доля активів Ротенберга, Шелкова, Євтушенкова та інших.

Уряд визначив, що майно підсанкційних осіб буде реалізовуватися аналогічно до того, як продаються обʼєкти приватизації. Це означає, що підсанкційне майно Фонд буде виставляти на відкриті онлайн-аукціони в системі Прозорро.Продажі. А тому всі зможуть побачити хто, коли та за скільки купив підсанкційне майно. Щобільше, всі охочі, крім колишніх власників та осіб, пов’язаних із державою-агресором, зможуть взяти участь в електронних торгах та позмагатися за актив. Далі кошти, отримані в результаті продажу таких активів, йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Які санкційні активи продаватимуться на державних е-аукціонах

Станом на початок грудня 2023 року до Реєстру санкційних активів в управлінні Фонду державного майна внесені 179 активів двадцяти підсанкційних груп та осіб. Це майно Михайла Шелкова, Володимира Євтушенкова, Аркадія Ротенберга, Володимира Сальдо, Сергія Цекова, Віктора Януковича та інших. Йдеться про корпоративні права компаній, грошові активи, цінні папери, земельні ділянки, автомобілі, квартири та нежитлову нерухомість у Києві, Одесі, Запоріжжі й у тимчасово окупованих Донецьку, Ялті, Сімферополі.

Відповідно до Реєстру наразі на етапі підготовки до продажу чи здачі в оренду знаходяться, зокрема, активи Шелкова, серед яких корпоративні права ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна», ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» ТОВ «Інвестагро», ТОВ «Авангард-Віларті» та ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь» Ротенберга.

Чи все майно з реєстру буде продане або здане в оренду? Відповідно до прийнятого навесні Закону 3137-IX продаватись можуть лише активи, які належали підсанкційним резидентам держав, що здійснюють збройну агресію проти України, тобто особам, які постійно проживають в росії. Таку правку депутати внесли з голосу під час голосування. Майно інших осіб, що потрапили під санкції, наприклад, українських колаборантів, які сприяли агресії, наразі може не потрапити під продаж, якщо такі особи не вважаються резидентами країни агресора. Це залишає простір для вдосконалення законодавства в цій частині у майбутньому.

А поки чекаємо від Фонду держмайна на перші лоти з продажу та оренди санкційного майна в системі Прозорро.Продажі.