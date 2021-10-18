Мировые инвестиции в строительство Украины: слабые места и перспективы

Назар‌ ‌Бенч‌, владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп"

Строительный сектор является одним из двигателей экономического роста. Показатели отрасли составляют 6% от глобального ВВП. Сегмент, в свою очередь, обеспечивает порядка 100 млн. рабочих мест во всем мире. Привлечение инвестиций из-за рубежа является предпосылкой для развития сектора.

Что Украине необходимо предпринять для улучшения инвестклимата и какие сферы строительства будут востребованы в среде инвесторов в ближайшем будущем?

Инвестиции в мире: глобальный спад

Привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну влияет на масштабирование бизнеса, увеличение производительного потенциала и развитие новых технологий. Однако в 2020 году в результате COVID-19 бизнес-деятельность замедлилась, что поставило под сомнение рост мировой экономики на ближайшие несколько лет.

Движение прямых иностранных инвестиций мирового рынка в 2020 году, согласно докладу ООН, снизилось на 35% в сравнении с 2019-м — до 1 трлн. долларов. Резкое падение притока ПИИ наблюдалось и на развитых рынках. Так, в странах Европы спад составил 80%, в США — 40%, а в развивающихся странах Азии ПИИ наоборот выросли на 4%. Положительная динамика инвестиций наблюдалась в Китае, Сингапуре и ОАЭ.

Китай зарекомендовал себя как надежное инвестнаправление из-за строгих мер изоляции, что послужило стимулом для быстрого восстановления экономики. Это стало возможным, в том числе, благодаря сектору строительства. Так, согласно исследованию о ключевых тенденциях и возможностях строительной сферы до 2024 году, в Китае к середине прошлого года были возобновлены работы на 90% инфраструктурных проектах. На данный момент на страну приходится порядка 20% всех мировых инвестиций в строительство.

В целом в 2020 году мировой рынок строительства составил более 11 трлн. долларов, в текущем ожидается рост еще на 9%. В структуре рынка стойкие позиции заняли инфраструктурная и логистическая недвижимость ввиду стремительного подъема онлайн-продаж. В ряде стран Европы отмечался рост ПИИ с целью реализации складов. К примеру в Великобритании, по информации консалтинговой компании Knight Frank, показатель увеличился на 54%, аналогичный рост продолжился и в текущем году.

Тренд на инвестирование в инфраструктурные проекты продолжится. Так, отмечается, что в ближайшие 20 лет объем мировых вложений в инфраструктуру будет на уровне 3,7 трлн. долларов в год.

Инвестклимат в Украине: текущая ситуация

Согласно исследованию бизнес-объединения EBA, 48% зарубежных инвесторов считают Украину непривлекательной страной для вложений. К слову, ранее президент Эстонии призвала своих сограждан не инвестировать в украинскую экономику — из-за повышенных рисков потери имущества.

Так, среди главных стоп-факторов, которые отмечают иностранные инвесторы — недоверие к отечественным судам, коррупционная составляющая, монополизация власти, а также слабое законодательство. Отчасти из-за этого в 2020 году произошло значительное (в сравнении с последними двумя десятилетиями) снижение иностранного капитала из страны, составив 868 млн. долларов. В Минэкономики прогнозируют объем вложений в 2021 году на уровне 5 млрд. долларов, что является показателем докризисных времен.

Власть активно пытается способствовать привлечению в страну иностранных инвестиций, принимая соответствующие инициативы. Одним из недавних ключевых документов является закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов». Так, в нем предусматривается формирование отдельного органа, который займется курированием инвесторов, а также ряд налоговых льгот и создание необходимой инфраструктуры. Последнее, в том числе, будет содействовать активному развитию индустриальных парков, строительству дорог и инженерных коммуникаций.

Вместе с тем освобождение от налоговых обязательств не сможет компенсировать несовершенную судебную систему, а также коррупционные риски.

Говоря о решениях в строительной сфере, ключевым вопросом все еще остается проведение затянувшейся на рынке реформы. Среди первоочередных задач — налаженная работа е-системы для выдачи всех документов, необходимых в строительной деятельности. С помощью электронного портала, который минимизирует человеческий фактор, процесс получения документов должен становится равным для всех игроков рынка. Однако на сегодня система продолжает работать в тестовом режиме.

Улучшить строительный инвестклимат призван антирейдерский закон и закон об отмене паевого взноса. В частности, последний документ, вступивший в силу в этом году, отменил обязательный платеж в размере 2-4% от стоимости стройки для жилой и коммерческой недвижимости соответственно.

Кроме того, можно отметить закон о совершенствовании нормирования, который способствует снижению уровня зарегулированности в строительной отрасли. А также — ориентацию на новые нормы, так называемые еврокоды при возведении объектов. Речь идет о более высоких стандартах к используемым стройматериалам. Таким образом, на рынке может увеличиться количество проектов, в которых будут использоваться новые и энергоэффективные технологии.

На формирование «инвестприятного» образа страны влияет и наличие объектов, сертифицированных международными экологическими стандартами (BREEAM, LEED).

В мире при возведении зданий все больше используют экологичные материалы. К слову, ожидается, что глобальный рынок «зеленого» строительства вырастет к 2027 году до 610 млрд. долларов (годовой прирост составляет 11%). Сегодня он оценивается в 239 млрд. долларов.

В целом Украину можно было бы охарактеризовать как потенциально интересную страну для инвестиций, включая сектор строительства. В частности, это обусловлено растущим рынком. Некоторые отрасли находятся на начальном этапе развития, что требует дополнительных вложений. В перспективе это может стать возможностью с неограниченным ростом и соответствующими дивидендами.

Инвестиции в украинское строительство: перспективные направления

Строительная отрасль состоит из трех компонентов: инфраструктура, возведение индустриальных объектов, коммерческая и жилая недвижимость. Благодаря отрасли создаются новые рабочие места, развиваются смежные сферы и производство. Экономическая выгода продолжается и после запуска объекта — в виде его эксплуатации.

Согласно информации консалтинговой компании Cushman and Wakefield, в прошлом году иностранные вложения в недвижимость Украины составили 153 млн. долларов. Этот показатель почти на 60% ниже 2019-го. Среди востребованных площадей — бизнес-центры класса «А», торговые и логистические комплексы.

В Украине в 2020 году объем рынка строительства показал рост на 4% (в сравнении с 2019-м), составив 199,0 млрд. гривен. Такой показатель стал возможным ввиду активного развития инфраструктурных объектов, в частности, строительства дорог.

В целом инфраструктура считается перспективным направлением, поскольку такие проекты непосредственно влияют на привлекательность страны для инвестиций. В исследовании о глобальных перспективах инфраструктуры прогнозируется, что в течение следующих 20 лет для строительства необходимых инфраструктурных объектов в мире потребуется 94 трлн. долларов.

Еще один потенциально интересный сегмент для привлечения вложений из-за рубежа — индустриальные парки. Так, недавно парламент принял соответствующий законопроект №4416-1. Власть обязуется возместить половину расходов на подключение объектов к инженерным коммуникациям. Также авторы документа предусмотрели компенсацию процентов по займам и частичное возмещение расходов производственной деятельности. Учитывая, что рынок технопарков в Украине только зарождается, можно ожидать приток иностранного капитала в этот сегмент.

Также инвесторам стоит обратить внимание на офисную недвижимость. Согласно информации брокерской компании UTG Offices, порядка 52% всей офисной площади столицы было введено в эксплуатацию до 2010 года, и на сегодня она уже не отвечает запросам арендаторов. Ввиду вакцинации и перехода сотрудников в режим оффлайн, спрос на качественные площади будет держаться на высоком уровне.

Вопрос с обеспечением благоприятного инвестиционного климата остается открытым. В первую очередь необходима налаженная работа государственного управления и правильно функционирующая судебная система. Также среди главных факторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность страны, можно выделить эффективную макроэкономическую политику и наличие грамотной нормативно-правовой базы.

Немаловажным условием является организованный диалог между представителями власти и бизнеса. В частности, как государство взаимодействует с предпринимателями, идет ли на встречу в вопросах регулирования бизнес-деятельности, налоговой политики и минимизации коррупционных рисков.