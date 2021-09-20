Деолигархизация по-украински: что происходит на самом деле?

Вадим Гриб, Председатель Совета директоров и основатель Инвестиционной компании "ТЕКТ", кандидат экономических наук

Посмотрел программу Шустера об Олигархах, и сложилось впечатление, что мало кто понимает, что происходит! Ну, или я не понимаю, что тоже вполне может быть. Но все-таки решил высказаться по этому вопросу. Я, олигархами занимался на системной основе, когда работал в СБУ. Возглавлял рабочую группу по этому вопросу. Для того, чтобы понять, что реально происходит, мне обеспечили контакт и доступ до информации ко всем министерствам и ведомствам, где так или иначе были интересы олигархов. По результатам исследования, мы сделали доклад по основным олигархам, которые получали незаконные преференции используя своё политическое влияние и расстановку кадров. Выводы, если уйти от конкретики, были однозначными, надо менять закон об антимонопольном комитете для того, чтобы убрать монополию в отраслях и создать равные условия для всех, убрать лоббистские преференции, при этом внимательно относиться к кадровой политике и ряд других мероприятий…. Это очень в общем, хотя мы дошли до деталей по каждому "объекту".

Теперь немного о другом. Когда я встречался с Президентом Польши, Квасневским, на наш вопрос о помощи Запада, он очень просто ответил, что когда мы (в Польше), уничтожили местных "олигархов", то вошли транснациональные компании, которые стали диктовать условия и навязывать свои правила игры. Кого ставить министром, какие приоритетные темы развития, какие кредиты и сколько брать и многое другое. И Квасневский говорил, что это была большая проблема, поскольку уничтожался отечественный капитал и страна становилась полностью зависимой от США и их партнеров. Есть такая теория, финансового пылесоса, когда иностранный инвестор вкладывает деньги в активы, а потом выводит всю прибыль в свою страну, поскольку не заинтересован в развитии страны объекта инвестиций в целом, где он приобрёл активы.

И еще одно отступление, я когда-то услышал от одного американца, что демократия в их понимании, это свободный вход и выход капитала. И за это они борются в каждой стране. И как только этот вопрос решён, в страну сразу заходят транснациональные компании и скупают экономику на корню. Ну и конечно верховенство права, инвестиции ведь надо защищать!

Так вот, если попытаться проанализировать ситуацию не с точки зрения тактики, а с точки зрения стратегии, то вырисовывается вполне закономерный сценарий. Почему я разделяю тактику и стратегию, только потому, что в нашем обществе легко найти сторонников тактических решений и очень мало людей способных за этим увидеть нечто большее.

Как прошла революция, оставим этот вопрос за скобками, тем более, что общество к этому было готово. Но потом, одним из первых законов, был закон о люстрации, который также, как и сейчас говорят об олигархах, без суда и следствия, вешал ярлык и лишал граждан определенных прав и свобод. Сначала была массовая эйфория, мы же победили, а победителей не судят. Потом столкнулись с тем, что вместо одних коррупционеров пришли другие, уже в эпоху Порошенко. Потом поменялось еще одно поколение во власти и пришла команда Зеленского. Порошенковских они выгоняли, а все старые кадры были под люстрацией. И кого было можно выдвигать на государственные должности? Только молодых и не опытных, и преимущественно тех, кто был рядом, либо красиво говорил о необходимости реформ. У нас появляется целый пласт людей, которых в народе называют "соросятами", которые в принципе правильно говорят о необходимости реформ, но эти люди, не имея опыта государственного управления, при этом напичканные западным пониманием реформ, по жизни, оказались очень слабыми управленцами и понятия не имели как имплементировать западные стандарты к нашей действительности.

Дальше, поскольку отечественный капитал в лице олигархов, реально мешал или нивелировал все усилия власти по реформированию как экономики, так и созданию демократических институтов, необходимо было развязать с ними войну. Была поставлена задача полное уничтожение олигархата, как класса, что собственно и озвучил Зеленский.

Но дальше появляются нестыковки, как быть с активами олигархов и как из них сделать простых бизнесменов?

И Данилов ответил на этот вопрос у Шустера, что надо вернуться к истокам создания капитала, т.е. пересмотреть приватизацию. Если помните основную проблему приватизации, так это то, что практически всегда конкурсы делались под конкретного покупателя, кто договорился с властью. Правда Данилов сказал, что у них пока нет понимания, а что делать с теми активами, которые уже были перепроданы? Но идея такая есть и данный сценарий они сейчас отрабатывают на Мотор-Сич. Там акции предприятия арестованы и СБУ пытается как раз накопать материал, чтобы отменить приватизацию. Как это будет, сказать сложно, но если посмотреть на выступление Арахамия, то им все- равно, "есть цель и нет препятствий". Для них что Венецианская комиссия, что венецианская штукатурка в принципе одно и тоже.

А что будет дальше, если удастся отменить итоги приватизации? Повторная приватизация, это ведь понятно! Причём подчеркну, основные усилия тратятся не на создание новых правил игры для бизнеса через антимонопольное законодательство, а на схему, как забрать в принципе активы у олигархов. И судя по всему, именно это и советуют наши иностранные доноры и покровители. Почему? Да потому, что тогда путь к поглощению нашей экономики будет свободным. За эти годы олигархи структурировали бизнес, получили необходимые лицензии и разрешения, по сути сделали инвестиционно-привлекательными отдельные направления бизнеса. Дальше все понятно, в страну входят транснациональные компании, бюджет получает кучу денег, которые можно потратить на дороги, социалку и однозначно на каком-то промежутке времени все будет хорошо! Но потом сработает эффект финансового пылесоса, и мы попадём в экономическое рабство. В этом плане и сейчас уже немало делается, когда согласовываются огромные кредитные линии на разные "неокупаемые" проекты.

Отдельно, еще хотел остановиться на олигархах и СМИ. Для кого секрет, что большая часть каналов дотационная! И олигархи тешат себя телеканалами, как и футбольными клубами, потому, что это как визитная карточка успеха. Телеканалы работают круглосуточно, создавая различные контенты, поскольку им надо конкурировать за зрителя. А это все дополнительные затраты. Конечно передачи по типу Савика Шустера в какой-то части более рейтинговые, но они занимаются только очень узким сегментом, который даёт им возможность зарабатывать, не тратясь на большую инфраструктуру. Что произойдёт, когда телеканалы заберут у олигархов?

Ответа, наверное, 2, либо кто-то купит, кто сможет эффективно управлять этим бизнесом, вытесняя конкурентов (другими словами многие каналы должны будут закрыться), либо продать известным мировым брендам, которые также являются транснациональными компаниями. На первом этапе опять все будет хорошо, как минимум для Зеленского, поскольку он решит проблему, над которой долго ломал голову Порошенко, пытаясь забрать ряд каналов под себя, а Зеленский просто создаст условия для их вымирания. Общество однозначно потеряет в социальном плане, поскольку останутся каналы, которые будут показывать только шоу с политиками и звёздами. Но в стратегическом плане если в медиа пространство зайдут иностранные холдинги, мы как украинцы потеряем еще больше, поскольку появится еще и механизм промывания наших мозгов. А, что мы сможем противопоставить?

Ситуация с Cеверным потоком, да и не только, уже научила нас тому, что надо рассчитывать преимущественно на свои силы, а помощь запада она всегда конъюнктурна.

Поэтому принимая решения надо всегда просчитывать возможные последствия и в моем понимании этим всегда занимался такой орган как РНБО т.е. аналитика и прогнозирование, для них была основной задачей. А сейчас Зеленский превратил этот орган в какую-то непонятную структуру управления, которой можно прикрываться, отдавая всем распоряжения, но за выполнение всегда отвечают другие люди.

Теперь опять к нашим олигархам, конечно хотелось бы, чтобы они остались просто крупными бизнесменами, которые зарабатывают прибыль и инвестируют в Украинскую экономику. Хотя я понимаю, какой вред нашим экономическим интересам они нанесли, и многих если честно, я сажал бы в тюрьму за экономические преступления, а также помощь агрессору в определенное время, по оккупации наших территорий.

Единственный легальный путь, если не брать во внимание привлечение к уголовной ответственности и конфискацию активов, это антимонопольное законодательство, которое и призвано установить для всех одинаковые правила игры. Но мне кажется, существующая власть в этом направлении делает очень мало и более того, не верит во всю эту историю. Так вот, на мой взгляд, главная задача власти, чтобы вместо 10 крупных олигархов, появились сотни крупных отечественных бизнесменов, тогда у нас есть шанс на будущее. Хотелось, чтобы основные сектора экономики принадлежали прежде всего отечественному капиталу, а не нашим заокеанским друзьям, хотя те и несут нам некие современные стандарты. Но здесь вопрос стратегии, а не тактики! А, пока к сожалению, мне больше понятна стратегия наших заокеанских партнеров, чем собственная.