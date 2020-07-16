"Укроборонпром" займется приватизацией госимущества?

Вадим Гриб, представитель акционера, владеющего 40,0753% ОАО "Меридиан" ИМ. С.П. Королёва

Недавно государственный концерн "Укроборонпром" на очередном наблюдательном совете предприятия "Меридиан" инициировал вопрос принятия нового положения о реализации непрофильных активов. Суть вопроса сводится к тому, чтобы разрешить предприятиям, которые входят в концерн, самостоятельно продавать имущество, которое не задействовано в основном производстве. На нашем предприятии (а это типичная ситуация в предприятиях концерна) порядка 10% территории задействовано в производстве, а остальное сдается в коммерческую аренду. Помнится, Заместитель Генерального директора по трансформации Роман Бондарь в одном из своих интервью называл какие-то космические цифры незадействованных площадей по всему концерну. Он подчеркнул, что "общая площадь земельных участков в пользовании предприятий концерна составляет 5,5 тыс. гектаров, площадь недвижимости – 11,3 млн кв. м. То есть, концерн перегружен лишним имуществом, создает дополнительное бремя и негативное влияние на финансовые результаты, и именно поэтому в Концерне начат второй этап реформы - реструктуризации и оздоровления этих активов".

Теперь по новому проекту закона №3822 предполагается, что сами предприятия, где полностью подконтрольный менеджмент руководству "Укроборонпрома", будут определять, что продавать, а что нет. А это, напомню, государственное имущество, которое ранее продавалось исключительно ФГИ, как специализированным органом, который должен обеспечить равные права для потенциальных покупателей. Т.е. теперь по сути "Укроборонпром" будет заниматься приватизацией государственного имущества. Правда, все время звучит как мантра "Прозоро", но те, кто сталкивался с работой данной системы, знают, что и там есть много нюансов. На самом деле вопрос не в торговой площадке, а в стратегии.

К примеру, по нашему предприятию, я встречался и с Абрамавичусом и его заместителями, (почти всеми, а их десять) и просил ответить на один вопрос: "Какова стратегия развития нашего предприятия с их точки зрения?". По нашему мнению, есть всего три варианта цивилизованного развития. Это развивать компанию, отдать компанию на приватизацию и поделить активы. Мы написали кучу писем с просьбой определиться со стратегией и до сих пор ответа так и не получили. Хотя руководители "Укроборонпрома" заверяют, что определились по каждому предприятию. Исходя из нашего опыта общения, это не соответствует действительности!

При этом они питаются замкнуть на себя все функции Фонда госимущетва по продаже активов незадействованных в основном производстве, а дальше самостоятельно распоряжаться полученными деньгами. Всегда ведь была борьба за потоки! Ну и инвестбанкиры, которые стали государственными управленцами, конечно не исключение. Но они идут дальше и в проекте закона предполагается, что деньги и активы можно перекидывать между предприятиями, а госзаказы (выигранные на тендере, как я предполагаю) можно передавать другим предприятиям, субподрядчикам. Может, я думаю о плохом, но именно такие схемы и приводят к тотальной коррупции. Весь менеджмент подневольный и не согласные со стратегией руководства "Укроборонпрома" будут уволены. Разве это не так?