Что будет с Крымом и Свободой Слова в Украине

Тарас Семенюк, аналитик KyivStratPro



Демократия в Украине умирает потому что "заразилась ковидом", но это мутированная форма вируса, которая бьет в сердце ценностей демократии - свободы слова. Инициатива по закрытию телеканала НАШ, СТРАНА.ЮА и других известных ресурсов отображает оголенный комплекс изученной беспомощности украинской власти, которая систематически не готова воспринимать критику со стороны СМИ. Хотя на выборах декларирования свободы слова – это привыкшая аксиома. Однако, после столкновения власти лицом к лицу с критикой, вопрос комфорта сразу исчезает.

Исчезает и желание трезво смотреть на проблемы в стране, которые не показывают СМИ, которые ты контролируешь. Ведь только оппозиционные СМИ могут говорить о проблемах. В здоровых демократических государствах критика власти со стороны СМИ является показателем трезвости власти от опьянения своей "божественностью" и "избранностью", то есть представители власти, и чиновники должны достичь политического совершеннолетия, чтобы воспринимать критику конструктивно, а не деструктивно.

Хотя есть причины, по которым можно пересматривать условия лицензий для СМИ: если через телеканал призывают к свержению конституционного строя в государстве или ставят под сомнение территориальную целостность страны. Все остальное - свобода слова.

Зато если говорить с вершины "величия власти", тогда понятно, любая критика будет восприниматься враждебно и выводить из равновесия. А это уже не о зрелости - это политическое юношество.

Боюсь она проявится и на очень важном событии - "Крымская платформа". И попытка закрыть оппозиционные телеканалы и СМИ является слабым шагом, ведь главная функция мероприятия является информировать мировое сообщество, чтобы аннексия Крыма Россией не была похоронена в братской могиле "мировых аннексий".

И на этом фоне ожидаемой должна была быть реакция европейских и американских партнеров, за счет которых, происходили многочисленные тренинги по роли свободы слова, демократии, независимости.

Зачистка информационного поля и подчинение воле народа своим собственным амбициям являются первыми признаками авторитаризма. По такому сценарию действуют Путин и Лукашенко. Далее, нужно получить контроль над силовой вертикалью, что произошло после отставки Арсена Авакова, который выдерживал баланс ветвей власти, что является фундаментальным для демократии, где реализация политики и управления государством происходит через институты, а не по звонку с Банковой. И все, вся полнота власти в твоих руках.

И кто же тогда толкает президента Украины Владимира Зеленского в эту пропасть?

Янукович в 2013 году несмотря на публичные обещания подписать Ассоциацию с ЕС резко развернул поезд в сторону России, за что получил протесты на Майдане. Тогда он собственные амбиции поставил выше воли народа.

Зеленский близок к подобному сценарию, ведь любое сползание к авторитаризму получит четкое противодействие улицы. Почему? Потому что Украина единственная страна на постсоветском пространстве, где монополия власти уже оскомина на зубах украинцев.

И во время "Крымской платформы" будет идти речь об Украине, как о демократическом государстве, но где важные ценности демократии, такие как свобода слова – не соблюдаются. Публично Янукович также обещал европейским партнерам и украинцам, что страна движется в сторону ассоциации с ЕС, но тайно лелеял планы отката.

Зачистка оппозиционных СМИ является классическим примером цементирования монополии власти и для этого нужно выключить критиков. Если когда-то их сажали в тюрьмы, сейчас просто лишают лицензии.

Яркий пример телеканал "Наш", который известен своей оппозиционной информационной политикой, но это не может быть причиной для закрытия канала. На этой неделе Нацсовет решил подать иск из-за высказываний бывшего депутата Верховной Рады Петра Симоненко, которые прозвучали в эфире ток-шоу "Марафон". В частности, у регулятора возникли претензии к словам экс-парламентария о "гражданском противостоянии в Донбассе" и "политике государственной фашизации" на Украине, а также его утверждению о том, что Православная церковь Украины (ПЦУ) — это раскольники. Кстати, его (телеканала "НАШ" - прим. Ред.) бывший владелец Евгений Мураев передал телеканал в управление коллективу (https://news.liga.net/politics/news/muraev-zayavil-chto-peredaet-nash-kollektivu-kanala-i-prognoziruet-nepriyatnye-sobytiya), выйдя из процесса управления и влияния на редакционную политику, полностью сосредоточившись на своих президентских амбициях. По данным последнего социологического исследования, рейтинг Мураева приблизился к 6 %.

В такой ситуации телеканалу ничего другого не остаётся, как обратиться ко всем участникам "Крымской платформы" с просьбой о своей защите от политического преследования. Ранее же сам президент Зеленский заявлял, что не планирует закрывать телеканал, было это в феврале 2021 года.

Так зачем же "архитекторы скандала" толкают Президента на открытый конфликт, приближая его публичный имидж к таким политикам, как Янукович, Путин, Лукашенко?!

Причина здесь кроется в политической плоскости, ведь если внимательно посмотреть у ситуации Януковича и Зеленского много общего, начать можно с окружения. В 2013 году – глава АП Украины Лёвочкин, в 2021 году – "серый кардинал" ОП Украины Лёвочкин. (https://apostrophe.ua/article/politics/2021-04-08/drug-vseh-prezidentov-kak-levochkin-dushit-zelenskogo-v-obyyatiyah/38872). Именно во времена Януковича действующего на тот момент мэра столицы Черновецкого лишали полномочий и делали из него "свадебного генерала" таким образом уменьшая ему маневры. Сегодня идентичная ситуация с Кличко. Которого то вызывают на заседание СНБО за два часа, то не пускает на протокольную формальность по встрече канцлера Германии Ангелы Меркель. Янукович закрыл телеканал "ТВi", Зеленский через санкции СНБО и суды борется со СМИ.

Очевидно, что ближайшее окружение президента Украины, сформированное именно людьми Подоляка и Левочкина, "толкнуло первую доминошку", которая системно ведет Зеленского к политическому кризису, чтобы затем оказать неоценимую услугу по его спасению, а в действительности привести его к проведению досрочных президентских и парламентских выборов.

В этом смысле можно констатировать, что скандал с зачисткой СМИ и атаками на Кличко, Мураева, Порошенко удался и на Украине стоит ожидать новые парламентские и возможно даже Президентские выборы. В пользу этого сценария говорит и последнее заявление генпрокурора Венедиктовой о завершении расследования по обвинению Медведчука и Козака в государственной измене, а значит будет снято последнее препятствие для возможного объединения ОПЗЖ и "Слуги Народа" после внеочередных выборов в Раду. Зеленский в этом случае соблазнившись на продолжение срока своих полномочий окончательно потеряет власть и в лучшем случае повторит судьбу Ющенко, а в худшем Януковича, это уже как будет выгодно его окружению.