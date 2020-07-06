"Зеленый" тест Зеленского: Сможет ли президент сохранить доверие инвесторов

Тарас Семенюк, обозреватель, аналитик Kyivstratpro

Уже почти год в Украине не могут решить, что же делать с "зелеными" тарифами на электроэнергию из возобновляемых источников. Многие инвесторы уже смирились с грядущим снижением прибыли и хотят хотя бы получить то, что заработали за последние месяцы - а это 16 миллиардов гривен за произведенное весной и летом электричество.

После долгих месяцев переговоров между Кабмином и производителями ВИЭ был достигнут компромисс, который был изложен в меморандуме и стал основой для законопроекта №3658. Верховная рада уже одобрила его в первом чтении. Но инвесторы в ВИЭ по-прежнему обеспокоены, и не безосновательно. Проект закона должен был учитывать все положения меморандума, но по факту в его текст попало не все, на что согласились инвесторы. К тому же теперь же законопроект может так и не пройти второе чтение, или же полностью исказиться поправками. Есть и другая угроза - ВИЭ могут обложить дополнительным налогом, что окончательно добьет пострадавшую отрасль.

В таком контексте остается открытым вопрос о том, сможет ли Украина сохранить хоть каплю доверия инвесторов, или же войдет в черный список для мирового капитала. Похоже, ответить на него может только один человек - Владимир Зеленский, от выбора которого зависит не только финал истории с ВИЭ, но и его собственное политическое будущее.

Долгий путь к консенсусу

Впервые о снижении "зеленых" тарифов заговорили в сентябре, а уже через пару месяцев было представлено первое предложение правительства. Его не поддержал практически никто - инвесторы посчитали его слишком жестким, а многие чиновники напротив - мягким. После этого последовало еще множество предложений и шагов обеих сторон, резонансных высказываний, но только в мае этот хаотичный процесс обрел форму диалога. И пусть подписанный далеко не всеми инвесторами меморандум по-прежнему не идеален, это именно тот консенсус, которого удалось достичь.

К тому же, производителям ВИЭ уже несколько месяцев почти не платят за отпущенное электричество, что уже поставило многих предпринимателей на грань дефолта. Начать погашение 16 млрд грн задолженностей правительство обязалось после снижения тарифов.

Сам Зеленский в переговорах не участвовал и своей позицией не делился, хотя инвесторы неоднократно просили о такой встрече. Возможно, у гаранта не было никаких претензий или предложений по ходу переговоров, как и к финальной версии меморандума. На это указывает и тот факт, что президент все же дал законопроекту 3658 "зеленый" свет, присвоив статус неотложного. Документ, быстро прошел верификацию в комитете по энергетике и в первом чтении за него проголосовал парламент. Казалось бы, развязка многомесячной эпопеи наконец видна. Но все не так просто.

Три повода для волнений

Участники рынка, как согласившиеся на условия меморандума, так и настаивающие на более мягких условиях снижения тарифов, опасаются, что второе чтение так и не состоится до конца пленарной сессии Верховной Рады - ускоренная процедура рассмотрения поправок так и не была принята, а значит тянуть депутаты могут долго. Проблема в том, что последнее летнее заседание парламента должно пройти 17 июля, до него остается меньше двух недель. Если Верховная Рада не соберется на внеочередное заседание, тогда будущее ВИЭ останется неопределенным до осени.

В чем же смысл затягивания и без того занявшего почти год процесса? Пока окончательное решение не утверждено, производителям ВИЭ по-прежнему можно не платить! Напоминаю, задолженность уже составляет больше 16 млрд грн, а уровень расчета за весну и лето не превышает 10%. С одной стороны, можно снизить расходы на выплаты, снизив зеленые тарифы. А с другой - зачем вообще их снижать, если можно совсем не платить. Видимо, в таком ключе мыслят парламентарии.

В условиях невыплат за произведенное электричество, подавляющее большинство инвесторов уже не могут рассчитываться перед кредиторами, появляются проблемы и с оплатой налогов. Еще два таких месяца для них закончатся разорением и банкротством.

Существуют опасения и вокруг возможных поправок. Многие собеседники из числа инвесторов уверены, что в парламенте возникнут предложения о снижении тарифов для СЭС даже не на 15%, предусмотренных в меморандуме и проекте законопроекта, а на все 30%, а может и больше.

Свою очередную "легендарную" поправку может подать глава комитета по энергетике Андрей Герус, который достаточно легко пропустил предложение Кабмина во время слушаний в комитете, хотя до этого настаивал на снижении тарифов едва ли не в два раза (и грозился сдать мандат и пойти подметать Крещатик, если этого не добьется).

Есть и третий вариант - введение дополнительного налога для производителей ВИЭ. Допустим, НКРЭКУ обложит владельцев солнечных станций дополнительным сбором в 20-30% от суммы выручки. Регулятор и ранее представлял куда более жесткие проекты реструктуризации "зеленых" тарифов, чем те, что выдвигало Минэкоэнерго. Само по себе снижение тарифа на 15% будет стоить сотен миллионов долларов потерянной прибыли, а введение дополнительного налога и вовсе "добьет" индустрию ВИЭ в Украине, сделав проекты не окупаемыми.

Пора принимать решения

Бизнес ВИЭ в Украине быстро развивался до последнего времени, в "зеленые" проекты вложено более $10 млрд. Эти деньги не осели в карманах чиновников и олигархов, не были выведены в офшоры, они воплотились в сотни ветряков и гектары солнечных полей. Государство и местные бюджеты получают налоги и арендную плату, закладывается фундамент энергетической независимости, создаются рабочие места в реальном, высокотехнологичном секторе экономики, уже насчитывающем более полусотни предприятий, не считая всех сопутствующих консалтинговых, сервисных, монтажных и производственных компаний.

Но счастливая история может закончится трагичным финалом. Подписанный меморандум - единственное, что пока останавливает инвесторов от подачи многомиллиардных судебных исков в международные арбитражи.

Если отстраненность Зеленского от происходящего в индустрии ВИЭ в последние месяцы обернется провалом законопроектов и дальнейшей стагнацией отрасли, это будет означать окончательный провал политики по привлечению инвестиций. Ведь как привлекать инвесторов в страну, в которой их интересы никак не защищены, а законы и рыночные регуляции в любой момент могут полностью изменится. Во всем мире будут говорить не про инвест-нянь, а про инвест-мошенников, инвест-рекетеров и инвест-палачей. Украина лишится и без того скромного капитала доверия.

На первый взгляд может казаться, что интересы инвесторов и государства расходятся - первые хотят вкладывать и получать прибыль, а страна не готова отдавать -оговоренные суммы. Но на самом деле обе стороны нацелены на одно и тоже - инвестиции в Украинскую экономику, ее развитие и расширение. Ведь это и гарантирует наполнение казны налогами, создание рабочих мест, модернизацию энергосистемы, развитие промышленности и предпринимательства, а в случае с ВИЭ - еще и делает воздух над страной немного чище.

Зеленский уже показывал, что в критический момент может собрать голоса монобольшинства и принять действительно важные законы. И ситуация с ВИЭ именно такая - критическая. И закон действительно важен не только для отрасли, но и в целом для Украины. Возможностей для дальнейшего игнорирования проблемы у президента нет, остается только ее решить.