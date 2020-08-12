Тарас Семенюк, аналитик KyivStratPro

Есть ли у белорусов шанс на демократию? Проблема Лукашенко в том, что он не подготовил себе преемника. Он копирует систему власти Владимира Путина, но "бацька" намного отстает от своего восточного соседа. Проблема персоналистских режимов в том, что авторитарный лидер замыкает на себе всю полноту власти. Государственные институты работают по принципу лояльности к лидеру, а не народу и даже не по закону, поскольку авторитарный лидер подражает поведению Людовика XIV, который говорил "L'état c'est moi" ("Государство – это я"), поэтому он и устанавливает законы общежития. Тогда во Франции среди политической элиты шла дискуссия о первенстве королевской власти в противопоставлении парламенту.

В Белоруссии идет противостояние между абсолютной властью и обществом. Белорусы вышли на протест не только для того, чтобы "бацька ушел", это лишь видимая причина, но главная идея заключается в том, что протестующие хотят, чтобы власть (понимай Лукашенко) уважала их голос, шла на диалог, а не клеймила их "майданутыми" или "овцами".

Протестующие лучшего мнения о себе, потому что это в среднем молодой средний класс, который достигал успеха не за счет работы на государственных предприятиях, а собственными силами, особенно в IT-сфере, бизнесе. Они были в ЕС и видели, как работают демократические государства.

Протесты могут стать шансом для формирования впервые в истории настоящей политической оппозиции, но для этого нужно иметь лидера, который будет конвертировать запрос общества в политические концепты. Но есть одно но. Это если сам Лукашенко пойдет на диалог, к которому призвали президенты Украины, Польши, Латвии и Литвы. За исключением России, президент которой поздравил с победой действующего президента Белоруссии. Оно и не удивительно, ведь авторитарные лидеры поддерживают своих же.

Ничто так не поляризует общество, как насилие. Силовое противостояние власти на улицах Минска является признаком неготовности Лукашенко идти на переговоры, потому что это будет означать его слабость перед силовиками, которые пока выражают ему свою лояльность. Любые выборы президента – это всегда ставка на безопасность и защищенность. Зато чем сильнее чувство незащищенности, тем сильнее будет поляризация общества и тем меньше свободного места для альтернативных объединяющих политических ценностей, – пишет Мэри Калдор в своей книге "Новые и старые войны", в которой она описывает современные и организованные формы насилия в глобальную эпоху, как, например, организованная преступность, массовые нарушения прав человека.

Авторитарные правители как раз используют тактику террора для достижения частных политических целей. Собственно, вокруг своей персоны Лукашенко все 26 лет строил власть и делал ее зависимой от себя благодаря террору. В таких условиях транзит власти от состояния тотального контроля к демократии будет проходить очень болезненно. В демократиях институты зависят не от воли одного человека, а от закона, четких правил игры и сменности власти. Это то, что отличает Украину и Беларусь. Потому что с 1994 года у нас менялись президенты, что свидетельствовало об определенной зрелости институтов, задача которых – балансировать власть, чтобы она не концентрировалась в одних руках.

Сябры только в начале своего транзита к демократии, но это при условии, что протесты получают четкую политическую повестку дня, а не беспорядки и противостояние с силовиками. Активное меньшинство будет иметь преимущество над большинством, если оно условно институализируется в политические концепты и альтернативную стратегию дальнейшего движения Беларуси. Другими словами, когда политика с улицы перейдет в парламент как минимум. Сегодняшняя зависимость страны от России ориентировочно на 50% и Китая на 15% ВВП не означает, что со сменой власти изменится курс, однако может измениться инфраструктура власти, которая будет способна проникать во все уровни общества на всей территории и вносить демократические политические изменения.