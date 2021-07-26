Государство на перепутье или каким было первое полугодие 2021 года для национального сектора ветровой энергетики
Андрей Конеченков, Председатель правления УВЭА
Если 2019 год принято считать рекордным для украинского сектора ВИЭ, 2020 год был годом выживания и борьбы, то в 2021 году сектор возобновляемой энергетики оказался на распутье, ожидая какой вектор развития энергетики выберет Правительство Украины: одно направление предполагает кардинальное изменение энергетической парадигмы и модернизацию энергетической системы, ведет к чистому будущему с массовым и сбалансированным использованием возобновляемых источников энергии; второй, в свою очередь, не требует никаких физических усилий на преодоление существующего в секторе кризиса, предлагая взамен "плыть по течению" и поддерживать развитие традиционной генерации, закрывая глаза на ее негативное влияние как на здоровье общества, так и на целостность и безопасность государства.
Сектор ветровой энергетики в ожидании выбора государства. Около 5000 МВт ветроэнергетических мощностей, которые по состоянию на начало 2021 года получили разрешения на строительство, демонстрируют готовность сектора развиваться и в дальнейшем вносить свой вклад в национальную экономику Украины. Добровольно согласившись на уменьшение своих доходов и сокращения «зеленого» тарифа в 2020 году, инвесторы в ВИЭ и в дальнейшем пытаются искать общий язык с Правительством Украины и откладывают обращения в международные арбитражи для защиты своих прав и обеспечения ведения бизнеса по честным «правилам игры». Некоторые инвесторы и дальше продолжают инвестировать в Украину осознавая все «страновые риски» и надеясь на выполнение Правительством своих обязательств перед ними. Так, за первую половину 2021 года в трех областях Украины было введено в эксплуатацию 73 новых ветротурбины общей мощностью 278,4 МВт, а именно:
- Первая очередь Днестровской ВЭС общей мощностью 40 МВт в Одесской области, и
- Первая очередь Запорожской ВЭС общей мощностью 98 МВт в Запорожской области.
- Вторая очередь Сивашской ВЭС общей мощностью 140,4 МВт в Херсонской области, торжественное открытие которой планируется в сентябре 2021 года. Таким образом, по состоянию на начало июля 2021 года на Сивашской ВЭС уже введено в эксплуатацию 241,8 МВт с запланированных 250 МВт.
Итак, по состоянию на 1 полугодие 2021 года общая мощность ветроэнергетического сектора на материковой части Украины достигла 1592,4 МВт (включая территории ОРДЛО).
Значительным также есть вклад ветроэнергетики и в вопросе поставки «зеленой» электроэнергии в Объединенную Энергосистему Украины. Так, по данным НЭК «Укрэнерго», за первое полугодие 2021 года, ветровые станции Украины суммарно поставили в энергосети 1 743, 65 млн кВт•ч «зеленой» электроэнергии и обеспечили электроэнергией 581 218 украинских домохозяйства со среднемесячным потреблением электроэнергии на уровне 500 кВт•ч. За счет ветровой генерации выбросы СО2 в Украине за шесть месяцев года были снижены на 1 381 млн тонн.
С учетом новых ВЭС, по состоянию на первое полугодие 2021 года первое место продолжает удерживать Запорожская область по количеству введенных ветроэнергетических мощностей в Украине, второе занимает Херсонская, а третье - Николаевская области.
В первом полугодии 2021 года продолжается тенденция к постепенному увеличению единичной мощности ветровых турбин. Средняя единичная мощность новых ветровых турбин, введенных в эксплуатацию в первой половине 2021 года, составляет 3,8 МВт, в то время как средняя единичная мощность ВЭУ, установленных в Украине с 2011 года, составляет 3,4 МВт. Стабильной остается на энергетическом рынке Украины и участие производителей ветроэнергетического оборудования. Так, по состоянию на конец июня в тройку лидеров производителей ветроэнергетического оборудования, турбины которых установлены в нашей стране, входят датская компания Vestas, американская компания General Electric, и украинская компании "Ветровые парки Украины".
Рост, хоть и небольшой, ветроэнергетического сектора Украины за первое полугодие 2021 года, который происходил на фоне нерешенного энергетического кризиса, демонстрирует перспективность Украины как с точки зрения ветроэнергетического потенциала, так и с точки зрения ее бизнес-климата. Но показатели могли быть и другими если бы Правительство Украины пошло по стопам ведущих стран Европейского Союза и выбрало путь «зеленого» энергетического перехода, ведущего к чистому будущему сегодняшнего и будущих поколений. 2021 год можно считать точкой невозврата. Или Украина делает ставку на возобновляемые источники энергии и всячески поддерживает их на всех этапах развития, или и в дальнейшем продолжает подрывать доверие международных и национальных инвесторов и останавливает развитие «зеленой» генерации за счет необъективных и нелогичных политических решений и законодательных изменений. Конец 2021 покажет каким будет этот выбор...