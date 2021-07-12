Бюджетная Декларация на 2022-2024 гг: государство анонсирует войну с налогоплательщиками

Андрей Николаенко, народный депутат Украины, член Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Правительственный законопроект №5600, которым Кабмин пытается вытрясти из налогоплательщиков дополнительные 50 млрд грн, может оказаться лишь отвлекающим маневром, маскирующим более хищные фискальные аппетиты государства по отношению к содержимому кошельков граждан и бизнеса на несколько лет вперед. Такой вывод я могу сделать исходя из беглого анализа налоговых аспектов Бюджетной Декларации на 2022 - 2024 гг, которая была без лишнего ажиотажа одобрена Кабмином в конце мая.

Первое, что видно буквально сразу: правительство не собирается прекращать политику агрессивного сбора налогов.

Бюджетная Декларация предусматривает рост налоговых поступлений в 2022-2024 гг в среднем на 115,5 млрд грн, или более 10% ежегодно. При этом ВВП будет расти гораздо меньшими темпами: 3,8-5%. Зато темпы роста налоговой нагрузки очень похожи на динамику, которую правительство заложило на обслуживание государственного долга. В 2022-2024 годах платежи будут расти ежегодно в среднем на 10%, и составят до 15% доходной части государственного бюджета. Это результат неэффективной долговой политики правительства и создание пирамиды ОВГЗ.

Еще один неприятный аспект Декларации: правительство на среднесрочную перспективу, в том числе из соображений соблюдения обязательств перед МВФ, планирует продолжение политики сокращения бюджетного дефицита. Он составит 3,5% ВВП в 2022 г, 3% ВВП в 2023 г и 2,7% ВВП - в 2024 г. Тем самым, формируется одна из самых жестких национальных фискальных политик в мире. Ведь низкий дефицит и расходы могут вызвать необратимые экономические и социальные потери. Жесткая фискальная дисциплина провоцирует устойчивое падение совокупного спроса, снижение уровня занятости и сокращение доходов домохозяйств. Поэтому, формирование бюджета в 2022-2024 гг с минимальными дефицитами является неудачной и экономически необоснованной политикой.

И напоследок - указанные в Бюджетной Декларации цифры роста налоговой нагрузки прямо противоречат сути приоритетных задач налоговой политики, указанных в этом же документе. Или, может быть, эти разделы писали разные люди, и никто не догадался объединить конфликтующие части документа?

Правительственные оптимисты, заложившие в Декларации фантастические цифры роста налогов, игнорируют то, что, по разным экспертным оценкам, кумулятивный эффект от принятого ранее "антиоффшорного" проекта №1210 и проекта №5600 (в случае принятия его без существенных изменений во втором чтении) - это «ядерная бомба» весом в 2,5-3% ВВП, которая будет сброшена Правительством на головы налогоплательщиков именно в 2022 году. Поэтому сейчас, когда Верховная Рада будет пытаться доработать ко второму чтению проект №5600, чтобы он стал не таким катастрофическим для налогоплательщиков и экономики в целом, параллельно уже нужно планировать мероприятия по нейтрализации следующих налоговых "боеприпасов" замедленного действия, заложенных в Бюджетной декларации.

К сожалению, такие примеры правительственного налогового творчества красноречиво демонстрируют потенциальным инвесторам: в украинском фискальной системе дела обстоят плохо. Поэтому Украине нужна взвешенная стимулирующая фискальная экспансия. Именно она даст возможности увеличения производительных инвестиций и социальной защиты уязвимых граждан. Иначе, если экономическая ситуация будет не такой радужной, как об этом фантазирует Кабмин, Украину ожидает настоящая война налоговиков с налогоплательщиками.