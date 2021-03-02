"Шпаргалка" по экономике для Кабмина

Андрей Николаенко, народный депутат Украины

В начале марта исполняется год Правительству под руководством Дениса Шмыгаля. Моя интегральная претензия к Кабинету Министров за этот год – его аморфность практически во всех сферах компетенции. Нынешний состав Кабмина – настолько всеобъемлющий "несчастный случай на производстве", что его даже не хочется критиковать. Просто потому, что в данном случае критика не даст вразумительной обратной связи, и никоим образом не улучшит экономическую ситуацию в стране. Тем более, что – уверен - у Кабмина уже заготовлено "железобетонное" оправдание потерянному для Украины году - коронакризис. Насколько это оправдание удовлетворит Верховную Раду и Президента – пока не знаю. Но вряд ли оно устроит народ Украины.

Правительству - нынешнему, или уже следующему, в ближайшее время неизбежно придется изображать интеллектуальную активность, стратегичность мышления и системность действий. Но, чтобы за очередными стратегиями типа "Украина 2030, 2040, 3000 etc." не потерять остатки экономики, власть должна дать людям уже сейчас ответы на взаимосвязанные вопросы - какими действиями нынешнее руководство страны сможет в ближайшее время улучшить благосостояние граждан? Какие решения и инициативы должна реализовать власть, чтобы дать экономике реанимирующий импульс?

На мой взгляд, действия власти по реанимации экономики необходимо будет сосредоточить на нескольких приоритетных направлениях:

Надо найти способ корректно реструктуризовать внешние долги Украины на лояльных условиях. Не может пол-бюджета страны идти на погашение долгов. Необходимо найти новых кредиторов, ведь МВФ – не единственный из них, в мире есть еще и другие, богатые и готовые работать с Украиной кредиторы. Надо просчитать "план Б" - технический дефолт и минимизацию его последствий для финансовой системы страны. Позиция правительства в поиске денег для страны не может сводиться к позе статиста, безоговорочно готового на любые рискованные эксперименты ради новой, небольшой "дозы" финансового пособия для страны от МВФ. Надо предпринять действия для максимально быстрого обеспечения Украины дешевыми энергоносителями – электроэнергией и газом. Они – определяющий фактор восстановления экономики. Необходимо прагматично и оперативно внести определенность в вопрос поставок газа из РФ. В конце концов, ни для кого не секрет, что Украина покупает ядерное топливо и электроэнергию в России. И, если покупать напрямую газ из РФ будет дешевле, чем через европейские фирмы-прокладки, то надо выходить на прямые контракты. В крайнем случае, если политическая целесообразность так важна именно для рынка газа, Украине необходимо ускорить перевод контрактов на покупку российского газа у европейцев, но - на границе Украины с РФ, чтобы убрать всяческие спекуляции на тему "хаб плюс- хаб минус". Наряду с этим, необходимо реализовывать инициативы по наращиванию производства атомной энергии и увеличению собственной добычи природного газа. Нужны контракты, например, с той же Южной Кореей на быстрое строительство новых атомных реакторов взамен стремительно устаревающих нынешних, нужна госпрограмма реального наращивания газодобычи с ориентирами хотя бы "25/25". Надо поддержать инициативы, способные восстановить, хотя бы секторально, отечественную перерабатывающую промышленность и заново связать максимально возможное количество цепочек создания добавленной стоимости. Прежде всего – с прицелом на реализацию этой продукции на внутреннем рынке. Да – это протекционизм, да – это государственное вмешательство, да – это нелиберально и нерыночно. Но ближайшим платежеспособным заказчиком для продукции того же украинского машиностроения является лишь один субъект - украинское государство. И только оно через госзаказ способно дать этому сектору выжить. Поэтому надо поддерживать инициативы по увеличению степени локализации производств с большими мультипликаторами, надо ужесточать требования к госзаказу в части предоставления преференций отечественной продукции. Надо восстанавливать, где еще это возможно, цепочку "образование-наука-производство": через поддержку инженерной школы, прикладную науку, дуальное образование. Надо выторговать радикально лучшие для нашей промышленности условия в Соглашении об ассоциации с ЕС. Нынешний формат торговли с Евросоюзом - дискриминационный для украинской промышленности, это формат сырьевого придатка. Торговый блок Соглашения необходимо модернизировать. Наряду с этим, необходимо искать способы наращивания продаж украинской промышленной продукции на рынках стран экс-СССР, в странах Азии и Африки. Надо наконец-то запустить Экспортно-кредитное агентство. Надо срочно исправить угрожающую ситуацию в отношениях с Китаем. Знаю точно - окно возможностей для такого урегулирования еще не закрыто. Отдельный важный вопрос – война и торговля с Россией. Его нельзя замалчивать. Потому что Россия - это, с одной стороны, государство-агрессор и оккупант, а с другой стороны, РФ – одна из крупнейших, наряду с Германией и Китаем, стран-торговых партнеров Украины. Ослабит ли Россию сворачивание экспорта Украиной? Вряд ли. Усилит ли Украину наращивание экспорта в Россию? Скорее всего – да. Поэтому Украине нужна гибридная экономическая стратегия в отношениях с РФ. Те же циничные европейцы, наряду с санкциями, идут по этому пути. И никого в России не удивляют белорусские креветки, пармезан и хамон. Надо предложить потенциальным инвесторам такие правила игры, которые будут для них более привлекательными, чем в ближайших к Украине странах-соседях. Инвестор – как иностранный, так и внутренний- должен знать, что его права и собственность надежно защищены государством, что налоги - приемлемы, что налоговое поле – стабильное и разумное. То есть – новый Налоговый Кодекс, Инвестиционный Кодекс, амнистия капиталов, нулевое декларирование. Надо прагматично ответить на вопрос – а так ли нужна Украине именно сейчас имплементация плана BEPS? Или с ней можно подождать хотя бы до момента, когда ВВП удвоится-утроится по сравнению с нынешними показателями? Надо провести дерегуляцию МСБ, увеличить лимиты по каждой группе ФОП, отсрочить фискализацию. Грубо говоря - оставить ФОПов в покое. Потому что не они являются корнем проблем экономики. Надо дать бизнесу длинные дешевые кредитные деньги – через госбанки, через привлечение внутренних инвестиций населения. Надо прекратить плодить новые сущности в виде очередных антикоррупционных органов. Они обходятся налогоплательщикам очень дорого, и не дают никакого эффекта. Здесь я даже согласен с тезисом, что каждый украинский суд должен стать антикоррупционным. Надо любыми способами закрыть "черную дыру" на таможне. Контрабанда, как и коррупция – неистребимы. Они есть везде, но их масштабы не должны быть катастрофическими для государства.

Этот перечень можно продолжать. Хотя я отдаю себе отчет в том, что даже по перечисленным мной 10 пунктам, многочисленные "эксперты" сразу же укажут на множество причин, по которым их невозможно выполнить. Но - сейчас ситуация в стране такова, что вместо того, чтобы квалифицированно объяснять, почему невозможно выполнить эти задачи, необходимо искать, пусть и немногочисленные, способы их решения.