ВВП-варранты – угроза экономической безопасности Украины

Андрей Николаенко, народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

31 мая Украина впервые в новейшей истории провела выплату по ВВП-варрантам в размере 40,8 млн долл США. Эта внешне незначительная по размерам украинского внешнего долга выплата (напомню, в конце апреля размер госдолга превышал 91 млрд дол) стала знаковой по причине того, что украинские налогоплательщики из своих карманов заплатили не за уже привычное обслуживание или погашение внешнего кредита, а за рост экономики своей страны в 2019 году. Но еще более печальным фактом является то, что нам придется это делать до 2040 года (!).

Такое экзотическое положение вещей стало возможным благодаря весьма нестандартной сделке 2015 года между правительством Украины в лице тогдашнего Министра финансов Натальи Яресько с Комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга Украины. Тогда часть платежей (14,4 млрд дол) были отсрочены на 4 года (с периода 2015-2023 гг. на 2019-2027 гг.), а пятая часть долговых обязательств (стоимостью 3,6 млрд дол) якобы списаны. Хотя в реальности - под эту сумму были выпущены те самые ВВП-варранты, а правительство взяло на себя обязательство в течение 20 лет выплачивать кредиторам дополнительные средства через так называемые инструменты восстановления стоимости (value recovery instruments или VRI) на следующих условиях погашения:

ежегодно, с 2021 года, если номинальный ВВП превысит 125,4 млрд дол (эту величину мы достигли в 2018 году);

в зависимости от динамики роста ВВП Украины, при темпах роста: до 3% в год - выплаты нулевые; от 3% до 4% - 15% прироста ВВП; более 4% - 40% прироста ВВП;

в 2021-2025 гг. выплаты ограничены размером 1% ВВП.

Что же это за долговые инструменты и какова практика их применения? Эксперты МВФ в Записке для обсуждения роли отдельных инструментов в реструктуризации суверенного долга, датируемой ноябрем прошлого года, характеризуют ВВП-варранты (GDP-linked warrant или GLWs) как инструменты «с нестандартным дизайном, слабой ликвидностью и идиосинкразическими профилями риска», а их использование называют спорадическим.

Фактически, до Украины они использовались лишь двумя странами в трех случаях из более чем 50 фактов реструктуризации внешнего суверенного долга с 1990 года. А именно - в Аргентине (2005 и 2010 годах) и Греции (2012 год). При этом, в 2020 году, в ходе последней большой реструктуризации долга, Аргентина отказалась от указанного механизма по причине того, что быстрый рост экономики привел к взрывному росту выплат, достигших в 2012 году доли в 30% от общих затрат государства на обслуживание внешнего долга.

Таким образом, на сегодня ВВП-варранты – это малоиспользуемая и сложнопредсказуемая практика с неясными экономическими последствиями для Украины. Те же эксперты МВФ говорят о вполне реальных минус 0,55 ВВП по году, а украинские расчеты хоть и менее категоричны, но говорят о том, что выплаты в разы (от 2,3 до 3,23) будут превышать сумму списания долга. Это - экономическая бомба замедленного действия.

Но и это еще не все проблемы. В отличие от тех же Аргентины и Греции, украинские выплаты после 2025 года вообще не имеют верхнего порога ограничения. Это делает их в условиях бурного восстановления экономики после последствий панднемии 2020-2021 годов (эффект низкой базы) скрытым налогом на экономическое восстановление с потенциалом перерастания в одну из крупнейших спекуляций 21 века. И хотя, Украина в середине августа прошлого года смогла «скрытно» выкупить около 11% своих VRI на открытом рынке, осуществить подобный маневр в будущем и сократить риски гигантских выплат уже вряд ли удастся.

Учитывая эти факты, разумным и правильным решением является отказ от политики ожидания и начало уже в ближайшее время тяжелых, но необходимых, переговоров о новой реструктуризации инструментов восстановления стоимости, в частности с более честным и предсказуемым для Украины механизмом погашения.