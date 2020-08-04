Колонки

14:10 04.08.2020

Автор: ИГОРЬ СМЕШКО

"Венский кофе" оказался слишком горячим и для России, и для США

3 мин читать
"Венский кофе" оказался слишком горячим и для России, и для США

Игорь Смешко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор технических наук, профессор, генерал

 

27-30 июля в Вене прошел второй раунд консультаций между США и Россией по вопросам стратегической стабильности — первый состоялся в столице Австрии 22 июня этого года.

Как известно, по результатам июньской встречи, в центре внимания которой был вопрос Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией, — который еще называют "Пражский договор" 2010 года или СНВ-III, — стороны договорились о создании нескольких технических рабочих групп и о продолжении консультаций.

По официальной информации, американо-российские дискуссии во время июльского раунда переговоров проходили в рамках трех групп: по вопросам милитаризации космоса; транспарентности и верификации положений СНВ-III; концепций возможного применения ядерного оружия.

В рамках первой группы обсуждались вопросы определения некоторых взаимоприемлемых норм, которым должны следовать государства в космическом пространстве. Весьма показательно, что 23 июля США обвинили Россию в проведении уже второго испытания космического оружия.

Как отметил накануне встречи в Вене помощник госсекретаря США Кристофер Форд, "Москва и Пекин уже сделали космос местом проведения военных действий". Если Кремль хотел перед началом переговоров продемонстрировать своим партнерам свою силу в космосе — время было выбрано явно неудачно. Подобная демонстрация силы РФ дезавуирует ее же собственную позицию, неоднократно провозглашенную ею в ООН, по неразмещении оружия в космическом пространстве.

Однако, конечно же, нас в Украине больше всего интересовало, что именно происходило в ходе обсуждения в рамках третьей группы. Ведь, как известно, 2 июня этого года президент России Путин подписал Указ об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, который содержит довольно расплывчатые положения об условиях применения Россией ядерного оружия и является еще одним подтверждением агрессивных намерений Кремля.

К сожалению, в Украине удивительно индифферентно и спокойно восприняли этот доктринальный российский документ. А между тем, его содержание оставляет массу вариантов для разного рода толкований, которые должны стать предметом серьезного анализа со стороны Совета безопасности и обороны Украины и ее наивысшего военно-политического руководства. Он непосредственно касается интересов обороны страны в условиях необъявленной войны против Украины, которая уже идет шесть лет.

Судя по всему, "венский кофе" оказался слишком горячим и для России, и для США — обе страны пока не смогли выйти на какое-то общее видение главных проблем стратегической стабильности, и вопрос продления (или непродления) "Пражского договора", срок действия которого истекает в следующем году. Этот вопрос и после этой очередной встречи остается пока открытым.

При этом в Украине не должно быть никаких иллюзий — и США, и Россия в этих переговорах отстаивают именно свои национальные интересы, в частности, в контексте появления новых видов вооружения. Хотя позиция Вашингтона, который, по имеющейся информации, настроен на установление контроля над всем ядерным оружием, в том числе и тем, которое называют тактическим, — объективно имеет положительное значение и для Киева.

Наконец, обстоятельный мониторинг хода американо-российских переговоров по стратегической стабильности должен оставаться актуальной задачей украинских государственных органов в сфере национальной безопасности и обороны.

Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:15 30.06.2020
Американо-польское усиление восточного фланга НАТО: что может заинтересовать Украину?

Американо-польское усиление восточного фланга НАТО: что может заинтересовать Украину?

12:35 19.06.2020
Американо-российские переговоры по вопросам стратегической стабильности: в чем интерес Украины?

Американо-российские переговоры по вопросам стратегической стабильности: в чем интерес Украины?

Завантаження...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

НИКОЛАЙ СИНИЦА

Прозрачный конкурс по отбору давальца обеспечит бесперебойную работу Одесского припортового завода

ЮРИЙ ДРАГАНЧУК

Статус авторизированного экономического оператора как маркер инвестиционного роста Украины

ВЛАДИМИР ПИЛИПЕНКО

Законопроект о народовластии: Венецианская комиссия намекнула, что не нужно спешить

АЛЕКСАНДР КАВА

Правительство должно заняться развитием скоростного железнодорожного сообщения

АРТЕМ КОХАНЕВИЧ

Отмена КСЗИ - прорыв или пиррова победа?

СЕРГЕЙ БЫКОВ

Договоренность в ТКГ как первый шаг к контролю над границей

МУСА МАГОМЕДОВ

Задача нового министерства – возродить украинскую промышленность

ДЕНИС ПАРАМОНОВ

Спрощена система оподаткування: драйвер для мільйонів підприємців

ДЕНИС ДМИТРОВ

Почему при оплате штрафов за нарушения ПДД возникают проблемы, и как сделать так, чтобы их не было

ОТТО ВАТЕРЛАНДЕР

Двигаясь навстречу энергонезависимости

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА