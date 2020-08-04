"Венский кофе" оказался слишком горячим и для России, и для США

Игорь Смешко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор технических наук, профессор, генерал

27-30 июля в Вене прошел второй раунд консультаций между США и Россией по вопросам стратегической стабильности — первый состоялся в столице Австрии 22 июня этого года.

Как известно, по результатам июньской встречи, в центре внимания которой был вопрос Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией, — который еще называют "Пражский договор" 2010 года или СНВ-III, — стороны договорились о создании нескольких технических рабочих групп и о продолжении консультаций.

По официальной информации, американо-российские дискуссии во время июльского раунда переговоров проходили в рамках трех групп: по вопросам милитаризации космоса; транспарентности и верификации положений СНВ-III; концепций возможного применения ядерного оружия.

В рамках первой группы обсуждались вопросы определения некоторых взаимоприемлемых норм, которым должны следовать государства в космическом пространстве. Весьма показательно, что 23 июля США обвинили Россию в проведении уже второго испытания космического оружия.

Как отметил накануне встречи в Вене помощник госсекретаря США Кристофер Форд, "Москва и Пекин уже сделали космос местом проведения военных действий". Если Кремль хотел перед началом переговоров продемонстрировать своим партнерам свою силу в космосе — время было выбрано явно неудачно. Подобная демонстрация силы РФ дезавуирует ее же собственную позицию, неоднократно провозглашенную ею в ООН, по неразмещении оружия в космическом пространстве.

Однако, конечно же, нас в Украине больше всего интересовало, что именно происходило в ходе обсуждения в рамках третьей группы. Ведь, как известно, 2 июня этого года президент России Путин подписал Указ об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания, который содержит довольно расплывчатые положения об условиях применения Россией ядерного оружия и является еще одним подтверждением агрессивных намерений Кремля.

К сожалению, в Украине удивительно индифферентно и спокойно восприняли этот доктринальный российский документ. А между тем, его содержание оставляет массу вариантов для разного рода толкований, которые должны стать предметом серьезного анализа со стороны Совета безопасности и обороны Украины и ее наивысшего военно-политического руководства. Он непосредственно касается интересов обороны страны в условиях необъявленной войны против Украины, которая уже идет шесть лет.

Судя по всему, "венский кофе" оказался слишком горячим и для России, и для США — обе страны пока не смогли выйти на какое-то общее видение главных проблем стратегической стабильности, и вопрос продления (или непродления) "Пражского договора", срок действия которого истекает в следующем году. Этот вопрос и после этой очередной встречи остается пока открытым.

При этом в Украине не должно быть никаких иллюзий — и США, и Россия в этих переговорах отстаивают именно свои национальные интересы, в частности, в контексте появления новых видов вооружения. Хотя позиция Вашингтона, который, по имеющейся информации, настроен на установление контроля над всем ядерным оружием, в том числе и тем, которое называют тактическим, — объективно имеет положительное значение и для Киева.

Наконец, обстоятельный мониторинг хода американо-российских переговоров по стратегической стабильности должен оставаться актуальной задачей украинских государственных органов в сфере национальной безопасности и обороны.