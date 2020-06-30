Американо-польское усиление восточного фланга НАТО: что может заинтересовать Украину?

Игорь Смешко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор технических наук, профессор, генерал

Ситуация вокруг границ любого государства является одним из самых главных факторов национальной безопасности - это аксиома международных отношений хорошо известна еще со времен древнего Египта и древней Греции. Именно поэтому результаты важного визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон 24-25 июня должны привлечь внимание в Украине.

Так, в Совместной декларации, по итогам визита, говорится о борьбе с дезинформацией, в том числе в контексте Второй мировой войны; сотрудничество в области энергетической безопасности, современной мобильной связи и потребностей развития в Польше мирной ядерной энергетики. Кроме этого, обе страны будут взаимодействовать в рамках региональной инициативы Триморья. Отдельным направлением взаимодействия президенты обеих стран определили научные исследования по вакцинe и препаратам от коронавируса.

Договоренности, достигнутые во время данного визита, также предусматривают углубление военного сотрудничества, модернизацию польской армии с помощью американского новейшего вооружения, увеличение инвестиций в обороноспособность, уточняют параметры контингента Вооруженных сил США в Польше.

Можно констатировать, что в последние годы Польша смогла наладить действительно широкую кооперацию с Соединенными Штатами. В частности, наличие общих подходов ко многим актуальным вопросам международной повестки дня позволяет Польше и США активно и взаимовыгодно сотрудничать во многих сферах. Можно констатировать стабильные намерения обеих стран усиливать восточный фланг НАТО, что обычно вызывает нескрываемое раздражение у Москвы.

Киеву же, очевидно, следует также активно расширять отношения с Вашингтоном, и, одновременно, постоянно отслеживать сегодняшние изменения в региональном стратегическом балансе. И не только отслеживать, но и пытаться влиять на них. Одним из возможных таких шагов для Украины моглo бы стать восстановление на новом этапе довольно перспективного в свое время, однако уже несколько забытого формата сотрудничества США-Польша-Украина. Несомненно, это бы существенно способствовало усилению способности нашего государства в сдерживании российской агрессии.