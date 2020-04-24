"Соевая петля": сколько теряют аграрии и государство

Андрей Дыкун, председатель ОС "Всеукраинская аграрная рада"

Почти 2,5 года аграрии пытаются избавиться от петли в виде "соевых поправок", которую с подачи лоббистов агрохолдингов "накинула им на шею" предыдущая власть. Введение "соевых поправок" для малых и средних аграриев обернулось миллиардными убытками, в то время как агрохолдинги получают сверхприбыль.

Перекрытие дорог, митинги под стенами Верховной Рады, сотни рабочих групп, телеэфиры, прессконференции, многочисленные обращения к президенту, работа с депутатами и профильными министрами - так Всеукраинская Аграрная Рада вместе с другими профильными ассоциациями призывали обратить внимание на дискриминационные "соевые правки". Уже и сам президент Владимир Зеленский приказал правительству и Верховной Раде устранить эту проблему и обеспечить принятие закона. И вот, когда уже законопроект (№1210), который отменяет пресловутые поправки, принят, воз и ныне там ... Закон уже несколько месяцев ожидает подписи главы государства, а сельхозпроизводители продолжают нести убытки.

Аграрии в заложниках

Почему так? Кому выгодно держать малых и средних аграриев в заложниках, наживаясь на их труде? Чтобы это понять, нужно посмотреть в "корень" проблемы.

В декабре 2017 года парламент прошлого созыва преподнес аграриям "сюрприз": во время внеочередного пленарного заседания, ночью, депутаты проголосовали за изменения в налоговый кодекс, согласно которым отменялось возмещения НДС при экспорте масличных культур. Мотивировались такие изменения якобы необходимостью стимулировать переработку масличных внутри страны, чтобы добавленная стоимость оставалась в государстве.

Реакцией на такие изменения стала волна возмущения трейдеров и самих аграриев. По инициативе ВАР сельхозпроизводители вышли на дороги в нескольких регионах и устроили акции протеста под стенами парламента, требуя полной отмены "соевых поправок" и возвращение государством НДС при экспорте сои.

Однако, лоббисты агрохолдингов "сработали" на опережение. Под видом уступок аграриям в Верховной Раде был "протянут" законопроект (№7403-д), согласно которому НДС при экспорте сои государство будет возвращать тем производителям, которые экспортируют ее самостоятельно.

Проблема в том, что малые и средние аграрии не в состоянии экспортировать свой урожай сами: их объемов не хватает для формирования экспортной партии, также они не имеют логистических мощностей, чтобы доставить эту партию в порт. Крупные партии формировали трейдеры, которые закупали сою у аграриев, а затем, продавая ее за границу, получали возмещение НДС. "Соевые правки" такую ​​организацию работы разрушили.

В результате аграрии вынуждены были продавать свой урожай на внутреннем рынке перерабатывающим заводам по сниженным ценам. А владельцы этих перерабатывающих заводов экспортируют свою сою по мировым ценам и получают возмещение НДС.

Таким образом, малые и средние аграрии, которые обрабатывают 75% с/х земель в стране, стали заложниками кучки агрохолдингов, которые диктуют свои правила. Именно им выгодно, чтобы дискриминационные по отношению к малым и средним сельхозпроизводителям "соевые правки" продолжали действовать. Именно их представители распространяют слухи, что отмена этих норм приведет к большим потерям в бюджете, что является откровенной ложью и манипуляцией. Все как раз наоборот: действие "соевых поправок" приводит к потерям аграрного сектора и государства.

"Соевые правки" - это позорное явление в украинской политике и экономике и является свидетельством того, как пролоббированные интересы меньшинства могут обернуться несправедливостью и дискриминацией в отношении большинства тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность страны и стимулирует приток валюты.

Миллиардные потери и неопределенность

Уже в первые месяцы 2018-2019 маркетингового года, разница между экспортными ценами и внутренними закупочными ценами на соевые бобы в среднем увеличилась на 9 процентных пунктов по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 19%. Чистые потери фермеров составили около $20 на тонне реализованной сои. В целом же, только в прошлом маркетинговом году из-за снижения закупочной цены аграрии потеряли более 1,5 млрд грн.

То есть, введенные ограничения по экспорту сои имеют отрицательный экономический эффект. И это подтверждают статистические данные. В частности, в течение 2017-2019 годов объем посевных площадей сои сократился на более чем 400 тыс. га, что привело к потерям около 0,96 млн тонн по состоянию на 2019 год. Такое падение производства значительно превышает рост переработки сои в 0,59 млн тонн. Всего отрасль по производству и переработке сои потеряла около 5,5-7 млрд грн добавленной стоимости. Это, в том числе, означает уменьшение добавленной стоимости на 1 гектар земель в обработке и аграрного ВВП. Сокращение остатков сои к началу 2020 года (по состоянию на 01.01.2020 – 0,927 млн. Тонн), по сравнению с прошлогодними показателями (по состоянию на 01.01.2019 – 1,018 млн тонн), не позволит увеличить ее переработку по сравнению с показателями 2019 (1,47 млн ​​тонн). А если учесть, что в текущем году ожидается дополнительное падение посевных площадей, занятых соей, на 20% уже в этом году мы увидим не только падение производства, но и переработки сои

Аграрии сейчас вошли в активную фазу посевной. Неопределенность с "соевыми правками" чрезвычайно затрудняет их работу: производители сои и рапса не могут получить необходимое финансирование для проведения полевых работ и заключать долгосрочные форвардные контракты. Бездействие в этом направлении вместе с мировым экономическим кризисом, который надвигается, грозит углублением кризисных явлений в аграрном секторе что, несомненно, отразится и на общих показателях ВВП. Именно поэтому аграрии, в который раз призывают власти поставить точку в вопросе отмены "соевых поправок". Или, все же, подписать законопроект №1210, или инициировать срочное принятие законопроекта №2446, которым восстанавливается возмещения НДС при экспорте масличных культур. Таким образом, в данном направлении агросектора будет восстановлена ​​справедливость и все игроки рынка будут иметь возможность работать в одинаковых условиях.