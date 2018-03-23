ZTE предоставил "Укртелекому" долгосрочную линию финансирования на $10 млн на первом этапе

Ведущий поставщик телекоммуникационных и информационных технологий ZTE открыл ПАО "Укртелеком" долгосрочную линию финансирования проектов, который предусматривает выделение $10 млн на первом этапе, сообщается в пресс-релизе ПАО.

"В нынешних условиях мы видим большой интерес глобального бизнеса к национальному инфраструктурному ICT-оператору. Эта финансовая линия будет использоваться для проектов сроком окупаемости не более пяти лет", – цитирует пресс-служба директора "Уктелекома" Юрия Курмаза.

Согласно сообщению компании, привлекаемые средства будут направлены на расширение покрытия доступа к интернету населенных пунктов, модернизацию сети доступа и других элементов инфраструктуры компании.

Финансовые ресурсы будут доступны с июня 2018 года. За это время специалисты компании подготовят дорожную карту и расчеты проектов, которые планируется реализовать в рамках сотрудничества, указывается в пресс-релизе.

"Мы начинаем новый этап долгосрочного сотрудничества между ZTE и "Укртелеком". Отныне оно будет не только в сфере поставок оборудования для потребителей, но и на уровне важных инфраструктурных решений, необходимых для развития сети "Укртелекома", – отметил директор ZTE Ukraine LLC Хуан Минси.

ZTE является поставщиком телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов государственного сектора.

ПАО "Укртелеком" – крупнейший в Украине оператор фиксированной связи.