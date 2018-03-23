Телеком

16:45 23.03.2018

ZTE предоставил "Укртелекому" долгосрочную линию финансирования на $10 млн на первом этапе

ZTE предоставил "Укртелекому" долгосрочную линию финансирования на $10 млн на первом этапе

Ведущий поставщик телекоммуникационных и информационных технологий ZTE открыл ПАО "Укртелеком" долгосрочную линию финансирования проектов, который предусматривает выделение $10 млн на первом этапе, сообщается в пресс-релизе ПАО.

"В нынешних условиях мы видим большой интерес глобального бизнеса к национальному инфраструктурному ICT-оператору. Эта финансовая линия будет использоваться для проектов сроком окупаемости не более пяти лет", – цитирует пресс-служба директора "Уктелекома" Юрия Курмаза.

Согласно сообщению компании, привлекаемые средства будут направлены на расширение покрытия доступа к интернету населенных пунктов, модернизацию сети доступа и других элементов инфраструктуры компании.

Финансовые ресурсы будут доступны с июня 2018 года. За это время специалисты компании подготовят дорожную карту и расчеты проектов, которые планируется реализовать в рамках сотрудничества, указывается в пресс-релизе.

"Мы начинаем новый этап долгосрочного сотрудничества между ZTE и "Укртелеком". Отныне оно будет не только в сфере поставок оборудования для потребителей, но и на уровне важных инфраструктурных решений, необходимых для развития сети "Укртелекома", – отметил директор ZTE Ukraine LLC Хуан Минси.

ZTE является поставщиком телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов государственного сектора.

ПАО "Укртелеком" – крупнейший в Украине оператор фиксированной связи.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укртелеком" восстановил штатную работу номера скорой помощи в Одессе

В Одессе отключен прямой дозвон на номер скорой помощи из-за кражи телефонного кабеля - "Укртелеком"

ВХСУ перенес рассмотрение дела о возврате государству акций "Укртелекома" на 13 марта

"Укртелеком" разрешил спор с lifecell по договору о взаимном соединении сетей

Чистая прибыль "Укртелекома" в 2017 г. увеличилась на 44%, чистый доход – на 2%

Кабмин намерен создать рабочую группу по возвращению "Укртелекома" в госсобственность

"ЕСУ" – единственная компания, которая отвечает по долгам перед госбанками по выпущенным ею облигациям – СКМ

СКМ ожидает снятия ареста с активов на $820 млн в споре по "Укртелекому" в конце февраля - начале марта

Реальным конечным бенефициаром EPIC в процессе приватизации "Укртелекома", был Хорошковский

Высокий суд Лондона 23 апреля рассмотрит апелляцию СКМ на решение LCIA по спору с Raga на $820 млн о покупке "Укртелекома"

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкомтелерадио не рекомендует к ввозу в Украину двух книг Азарова

Расследование Facebook нацелено на усиление защиты персональных данных, а не на выявление нарушителей

Dropbox провела прайсинг IPO выше заявленного диапазона, оценена в $9,2 млрд

Европарламент ждет объяснений Цукерберга по использованию Facebook персональных данных

"Интер" считает необоснованным вынесение предупреждения Нацсоветом за трансляцию "Иронии судьбы" и "Москва слезам не верит"

Бизнесмен Дыминский вышел из состава бенефициарных собственников телеканалов ZIK и Z ZIK - Нацсовет

Нацсовет по телерадиовещанию вынес очередное предупреждение телеканалу "112 Украина"

Владелец Kyiv Post продал газету более чем за $3,5 млн

Цукерберг признал "ошибки" в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей

Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА