Политика

19:09 22.08.2017

В ходе телефонной конференции в "нормандском формате" Порошенко намерен поднять вопрос объявления перемирия на Донбассе

В ходе телефонной конференции в "нормандском формате", которая состоится вечером во вторник, 22 августа, президент Украины Петр Порошенко намерен поднять вопрос объявления режима прекращения огня на Донбассе с 25 августа или с 1 сентября.

"Через три с половиной часа сегодня вечером в Киеве у меня состоится телефонная конференция в "нормандском формате", где мы будем настаивать и относительно усиления вооруженной миссии на Донбассе, и относительно введения миротворцев ООН, и относительно объявления режима прекращения огня с 25 или с 1 сентября, чтобы дети могли хотя бы в школу пойти" ,- сказал П.Порошенко в ходе церемонии открытия отремонтированного Музыкально-драматического театра в Северодонецке (Луганская обл.).

Он отметил, что не впервые Украина призывает к перемирию, таким образом Киев демонстрирует миру желание мира и "кто на самом деле агрессор, который хочет войны".

"Уверен, что мы согласуем эту инициативу с канцлером Германии (Ангелой Меркель – ИФ) и с президентом Франции (Эммануэлем Макроном – ИФ). Будем делать все возможное, чтобы на Донбассе прекратили стрелять", - подчеркнул президент.

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