Политика

13:48 22.08.2017

В ближайшее время состоится телефонный разговор лидеров стран "нормандского формата"

Телефонные переговоры лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится в ближайшем будущем, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я знаю, что в ближайшее время очень быстро планируется телефонный разговор. Смысл этого телефонного разговора в обсуждении вопросов безопасности и освобождении заложников", - сказал П.Климкин во вторник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможности проведения встречи лидеров государств в "нормандском формате".

Министр анонсировал более подробную информацию о предстоящем телефонном разговоре в ближайшее время.

При этом П.Климкин отметил, что вопрос личной встречи лидеров стран еще обсуждается.

"Относительно встречи персональной, этот вопрос еще обсуждается. Мы придем к этому только тогда, когда будем иметь видение, каким образом продвигаться далее", - добавил министр.

Как сообщалось, 2 августа первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко анонсировала встречу в "нормандском формате" (Украина, Франция, Германия, Россия) на уровне политических советников в августе для обсуждения подготовки переговоров лидеров государств. "Сейчас речь идет о встрече лично в августе политических советников президентов", - сказала она в интервью одному из украинских телеканалов.

По словам И.Геращенко ключевыми аспектами на переговорах станут выполнение достигнутых договоренностей лидеров "нормандской четверки" в рамках недавнего телефонного разговора, в частности стабилизация ситуации с безопасностью, но также и обсуждение возможности проведения встречи на уровне глав государств.

"Я не исключаю, что игра Кремля заключается в том, что Германия заходит в выборы, которые у них в сентябре, и возможно РФ пытается блокировать эти личные встречи. … Мне кажется, что Россия пыталась поставить на паузу "нормандский формат", учитывая выборы во Франции, учитывая выборы в Германии, потому как там нужно отвечать на очень неприятные вопросы, относительно ситуации с безопасностью, относительно причастности российской армии и оружия к этому конфликту", - предположила она.

И.Геращенко также подчеркнула, что встреча лидеров в "нормандском формате" "рано или поздно она должна быть, лучше раньше". По ее словам, также крайне важно чтобы на встрече были достигнуты конкретные результаты.

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