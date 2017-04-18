Порошенко, Меркель и Путин выразили надежду на продолжение работы "нормандского формата" после президентских выборов во Франции

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в "нормандской формате" с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.

"Собеседники поблагодарили президента Франции Франсуа Олланда за его усилия в рамках "нормандского формата" и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции", - говорится в совместном пресс-релизе по итогам телефонного разговора в "нормандской формате", обнародованном пресс-службой президента Украины во вторник утром.

Лидеры стран "нормандского формата" подтвердили приверженность имплементации Минских договоренностей в части, которая касается как безопасности, так и политических аспектов урегулирования.

Они приветствовала договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, что было согласовано на заседании Трехсторонней контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность строгого соблюдения указанного режима.

"Лидеры призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу "всех на всех". Они осудили угрозы наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - подчеркивается в пресс-релизе.