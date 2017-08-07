Crown Agents объявило закупки по 5 госпрограммам за средства госбюджета-2017

Британское закупочное агентство Crown Agents объявило закупки лекарственных средств и изделий медназначения (ИМН) по пяти программам за средства государственного бюджета 2017 года.

Как сообщается на сайте Crown Agents, агентство закупит препараты для лечения дыхательных расстройств новорожденных, тест-системы для диагностики ВИЧ/СПИД и сопровождения антиретровирусной терапии, медикаменты для заместительной терапии, эндопротезы и наборы для имплантации, контрацептивы для женщин с тяжелыми заболеваниями, а также расходники для определения уровня глюкозы в крови.

Начало закупок начинается на неделе с 7 августа 2017 года. На подачу тендерных предложений Crown Agents отводит две недели.

Как сообщалось, по предварительным расчетам Crown Agents сэкономит на закупках лекарственных средств и изделий медназначения за госбюджет 2016 года более 124 млн грн. За госбюджет 2016 года Crown Agents координирует закупки для Минздрава по 12 программами общей стоимостью 1,067 млрд грн.

Минздрав 27 июля подписал договора на закупку лекарств и изделий медназначения за средства госбюджета 2017 года на сумму 5,9 млрд грн с тремя международными организациями - программой развития ООН (ПРООН, UNDP), фондом ЮНИСЕФ и британским закупочным агентством Crown Agents. Ведомство рассчитывает, что первые поставки по закупкам за бюджет 2017 года начнутся в октябре.