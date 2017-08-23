Медицина

15:21 23.08.2017

Crown Agents в полном объеме закупило препараты для лечения расстройств дыхательных путей новорожденных

Британское закупочное агентство Crown Agents в полном объеме закупило за средства госбюджета 2016 года медикаменты для лечения расстройств дыхательных путей у новорожденных, сообщила организация в своем пресс-релизе.

"Медицинские учреждения Украины уже на 96% обеспечены необходимыми для спасения малышей лекарственными средствами, 4% препаратов в процессе подготовки к отправке", - отмечено в сообщении агентства.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 23 августа, 96% препаратов поставлено регионы.

В целом в рамках госзакупок за средства за госбюджет 2016 года Crown Agents координирует закупки по 12 программами общей стоимостью 1,067 млрд грн.

На лекарственные средства для лечения расстройств дыхательных путей у новорожденных было выделено 51,1 млн грн, из них сэкономлено 800 тыс. грн.

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