Crown Agents поставила в Украину 6 эндоскопических систем общей стоимостью около $3 млн

Британское международное закупочное агентство Crown Agents в рамках грантовой помощи от правительства Японии поставило в Украину шесть эндоскопических и восемь цифровых рентгеновских систем общей стоимостью в $3 млн, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Были заключены контракты на поставку в Украину шести эндоскопов от производителя медицинского оборудования Olympus, каждый из которых содержит гастроскопическую и колоноскопическую видеосистемы с соответствующими вспомогательными средствами, и восьми цифровых рентгеновских систем производства Toshiba", - отмечено в сообщении.

Сумма в $3 млн включает в себя, помимо закупки оборудования, также страхование, инспекции, транспортировку, таможенное оформление, доставку в больницы, монтаж, введение в эксплуатацию и услуги по обучению персонала. Средства государственного бюджета в данном проекте не применялись, отмечено в сообщении Минздрава.

Crown Agents было определено правительством Японии агентом по закупке.

Эндоскопические системы были поставлены в Житомирскую, Волынскую, Киевскую, Ривненскую, Черниговскую и Днепровскую областные клинические больницы, в настоящее время они находятся в процессе установки.

В свою очередь, цифровые рентгеновские системы планируется поставить в Украину летом 2017 года и установить в Киевской, Днепровской, Запорожской, Харьковской областных клинических больницах, а также в Мариупольской городской БСМП, Славянской и Беловодской центральных районных больницах, Старобельском районном территориальном медицинском объединении.

Предоставление гранта для поддержки украинских больниц было согласовано правительством Японии и Украины в 2014 году как внеплановая грантовая помощь в рамках программы японского правительства Официальной помощи с целью развития.