Crown Agents начало процедуру замены нескольких препаратов, закупленных за средства госбюджета 2015г

Британское закупочное агентство Crown Agents начало процедуру замены нескольких лекарственных средств по программе детской и взрослой онкологии, закупленных за средства государственного бюджета 2015 года, сообщило агентство в пресс-релизе.

В частности, в настоящее время Crown Agents завершило замену 2,8 тыс. из 17 тыс., закупленных за средства 2015 года таблеток препарата по детской онкологии "Метотрексат", поставленных дистрибьюторской компанией "БаДМ". Также организация доставила в Украину на замену партию лексредства по взрослой онкологии "Винкристин" производства "Тева Украина" – 2,056 флаконов из 9,5 закупленных. По данному препарату в настоящее время заканчивается оформление всех соответствующих документов для окончательного завершения процедуры замены.

Кроме того, агентство также сообщило, что в настоящее время осуществляется подготовка документов к замене еще трех препаратов по детской онкологии – "Вориканазол" (заменят 1,374 тыс. таб. из более чем 5 тыс., закупленных в 2015 году, Pfizer), "Идарубицин" (137флаконов из 1,3 тыс., Pfizer) "Ленограстим" (15 флаконов из 9,5 тыс., Sanofi).

Документы также готовятся для замены препарата по взрослой онкологии "Ленограстим" (50 флаконов из 425 закупленых, Sanofi).

В релизе компании отмечается, что поставка всех препаратов на замену с целью обеспечения максимального срока их годности осуществляется после выпуска новой партии медикаментов, а также после изъятия из медучреждений и уничтожения всех просроченных препаратов.

Кроме того, Crown Agents акцентирует внимание на том, что закупки, по отношению к которым возникла конфликтная ситуация, осуществлялись при четком взаимодействии с профильными рабочими группами Министерства здравоохранения Украины, которые были проинформированы и согласовывали перечень медикаментов, производителей, сроки годности и графики поставки.

"Только после получения официального согласования со стороны рабочей группы министерства заключались сделки, начинался процесс поставок", – отмечено в сообщении.