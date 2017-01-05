Агентство Crown Agents намерено закрыть тендеры по программе лечения ССЗ до 7 февраля

Британское закупочное агентство Crown Agents намерено закрыть тендеры по закупкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ИМН) для лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний за средства госбюджета 2016 года до 7 февраля 2017 года.

"Дата последнего раскрытия предложений по указанной программе - 7 февраля 2017 года", - сообщается в пресс-релизе Crown Agents.

Агентство сообщает, что тендер по закупке лекарственных средств по данной программе будет закрыт 25 января, тендер по закупке медизделий для электрофизиологии и кардиостимуляции – 26 января, по закупке оксигенаторов и клапанов сердца – 27 января, медизделий для оперативного лечения сосудисто-мозговых заболеваний - 30 января, медизделий для стентирования коронарных сосудов - 3 февраля, а тендер по закупке медизделий для сердечных вмешательств – 7 февраля.

Crown Agents подчеркивает, что Минздрав привлек агентство для проведения закупок по 12 программам, в том числе по закупокам лекарственных средств и ИМН для лечения сердечно-сосудистых и сосудисто-мозговых заболеваний. Договор между Crown Agents и Минздрава относительно этой программы на сумму 357,2 млн грн был подписан 12 декабря 2016 года, объявления о закупках по этим программам были опубликованы сразу же после подписания.

Также Crown Agents прокомментировало распространенные в социальных сетях заявления относительно участия Crown Agents в закупке лекарственных средств и изделий медицинского назначения за средства госбюджета 2015 и 2016 года.

В частности, комментируя озвученное заявление о том, что закупки за счет госбюджета 2015 года агентство осуществило только в 2016 году, соглашение между Crown Agents и Министерством здравоохранения о закупке лекарств, медицинских изделий и реагентов по программам взрослой и детской онкологии и онкогематологии на сумму около $32 млн за счет госбюджета 2015 года было подписано только 6 ноября 2015 года.

"Тендерный процесс начался 6 декабря 2015 года в соответствии с условиями соглашения, поставки происходили в течение 2016 года и закончились в полном объеме в срок, определенный соглашением, а именно 6 декабря 2016 г.", - сообщает Crown Agents.

Комментируя заявление о том, что государственные средства год были на счетах компании, Crown Agents отмечает, что средства за закупку лекарств за бюджет 2015 года были перечислены на специальный счет компании для управления клиентскими средствами в декабре 2015 года.

"Этот счет имеет специальный статус: средства не могут быть перечислены на другие счета, списаны или отправлены на депозит. По факту совершения каждой отдельной поставки происходила оплата поставщикам по данному счету в течение 2016 года. Комиссия Crown Agents начисляется только после осуществления поставок и оплаты поставщикам", - сообщает агентство.

Комментируя высказанные в соцсетях сомнения в статусе Crown Agents, агентство отметило, что оно является международной компанией, которая сотрудничает с правительствами стран, международными организациями и компаниями по направлениям укрепления систем здравоохранения, управления цепочками поставок, управления экономическим развитием и оказания гуманитарной помощи".

"100% акций Crown Agents принадлежит неприбыльному фонду Crown Agents Foundations", - подчеркнуло агентство.

Комментируя обвинения в закупках через дистрибьюторов вместо закупок у производителей, Crown Agents отмечает, что "поставки лекарств, реагентов и медицинских средств по онкопрограммам за бюджет-2015 осуществлялись 29 компаниями, 45% из которых - прямые производители, 70% поставленных изделий имеют одобрение SRA (регуляторные агентства для медикаментов стран ЕС, США и Японии)".

"Благодаря работе международных организаций, которые осуществляли закупки на средства госбюджета 2015 года, впервые 40% участников тендеров составили отечественные производители, это в разы больше, чем было в прошлые годы", - подчеркивает Crown Agents.

Комментируя заявления, что поставки некоторых препаратов были задержаны из-за проблем с обложением поставщиков НДС, в агентстве отмечают, что "вопросы регулирования налогообложения отечественных дистрибьюторов - прерогатива государства, данный процесс находится в плоскости законодательства".

"Существуют различные интерпретации действующего механизма освобождения импорта поставок медикаментов от уплаты НДС для украинских фарм-дистрибьюторов. Урегулирование этих вопросов выходит за пределы контроля или влияния международной компании Crown Agents", - отметили в агентстве.

В Crown Agents подчеркивают, что "у большинства украинских дистрибьюторов, которые осуществляли поставки лекарственных средств и медицинских изделий по программам онкологии и онкогематологии за средства госбюджета 2015 года, не возникло вопросов с применением украинского законодательства по уплате НДС".

"Только у одного украинского дистрибьютора (ООО "Людмила Фарм" - ИФ) возникла проблема, в результате чего произошли задержки поставок ряда позиций для программы детской онкологии. Этот вопрос был решен благодаря вступлению в процесс Минздрава Украины, СБУ, ГП "Укрмедпостач" и ГП "Укрвакцина", Министерства финансов Украины, ГФС Украины, народных депутатов и Crown Agents", - отметили в агентстве.

В Crown Agents подчеркивают, что вознаграждение агентства в рамках соглашения об осуществлении закупок за средства госбюджета-2015 составляло не 7%, а 5,5% от стоимости закупок, в рамках соглашения об осуществлении закупок за средства бюджета 2016 вознаграждение компании составит 5%.

Как сообщалось, генеральный директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров в сети Фейсбук подверг критики эффективность закупок за счет госбюджета, в частности, проведенных Crown Agents и заявил, что 80-90% тендеров не прошли, не уточняя период проведения тендеров.

Crown Agents - международная компания. Сотрудничает с правительствами, международными организациями и компаниями по следующим направлениям: укрепление систем здравоохранения, управление цепочками поставок, управление экономическим развитием и оказания гуманитарной помощи. Crown Agents помогает странам реагировать на природные и техногенные кризиса, укреплять системы здравоохранения, расширять возможности доступа граждан к ним, развивать экономику, улучшать управление финансами.

Crown Agents имеет более чем 185-летний опыт работы по всему миру, осуществляет деятельность более чем в 100 странах мира на четырех континентах.

В Украине Crown Agents работает более 10 лет, помогая в реализации проектов в сфере закупок, управления финансами, развития экономики.